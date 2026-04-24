Santiago de Chile se consolida como hub estratégico de SKY Airline en Sudamérica

viernes 24 de abril de 2026 , 10:30h

Hay ciudades que funcionan como punto de paso… y otras que transforman el viaje. Santiago de Chile pertenece claramente al segundo grupo. Puerta de entrada a algunos de los paisajes más sobrecogedores del planeta, la capital chilena es también un destino vibrante, sofisticado y lleno de contrastes que merece ser vivido con calma.

En este contexto, SKY Airline ha convertido el aeropuerto de Santiago (SCL) en un auténtico hub estratégico para el viajero internacional. Desde aquí, la conectividad hacia destinos icónicos como el desierto de Atacama o la Patagonia es ágil y eficiente. Pero antes de continuar la ruta, la ciudad invita a hacer una pausa… y descubrir todo lo que tiene que ofrecer.

Una ciudad entre la modernidad y la cordillera

Rodeada por la imponente Cordillera de los Andes, Santiago regala algunas de las vistas urbanas más espectaculares de Sudamérica. El ascenso al Cerro San Cristóbal, ya sea en teleférico o funicular, permite contemplar la ciudad desde las alturas, con un skyline que se funde con las montañas.

Para quienes buscan una perspectiva aún más elevada, el Sky Costanera, el mirador más alto del continente, ofrece una panorámica de 360 grados simplemente inolvidable.

Enoturismo a las puertas de la ciudad

A pocos kilómetros del centro, el Valle del Maipo despliega uno de los grandes atractivos de la zona: el vino chileno. Aquí, bodegas de prestigio internacional como Concha y Toro o Santa Rita abren sus puertas a experiencias enoturísticas de primer nivel, combinando tradición, paisaje y catas premium que seducen especialmente al viajero europeo.

Barrios con alma creativa

La escena cultural y contemporánea de Santiago se vive intensamente en enclaves como el Barrio Lastarria y el Barrio Bellavista. Calles llenas de galerías, diseño independiente, cafés de autor y propuestas gastronómicas conviven con espacios emblemáticos como La Chascona, residencia del poeta Pablo Neruda.

Historia viva en el corazón de la ciudad

El pasado y la identidad de Chile laten con fuerza en el centro histórico. La Plaza de Armas y el majestuoso Palacio de La Moneda son visitas imprescindibles para comprender la historia política y cultural del país.

Santiago de Chile no es solo una escala: es el inicio de una experiencia. Gracias a la conectividad de SKY Airline, se convierte en el punto de partida perfecto… y en una parada que, sin duda, merece quedarse en la memoria del viajero.