Puerto Montt, la gran puerta natural hacia la Patagonia chilena

martes 19 de mayo de 2026 , 10:15h

Naturaleza salvaje, gastronomía marinera y paisajes dominados por volcanes y lagos convierten a Puerto Montt en uno de los destinos emergentes más atractivos del sur de Chile. La ciudad, tradicionalmente considerada un punto de conexión hacia la Patagonia, refuerza ahora su posición como parada imprescindible dentro de los circuitos turísticos gracias a la conectividad de SKY Airline y sus vuelos desde Santiago de Chile.

Ubicada entre el océano Pacífico y la cordillera andina, Puerto Montt ofrece al viajero una inmersión en la esencia del sur chileno: mercados tradicionales, paisajes verdes, cultura costera y acceso privilegiado a algunos de los enclaves naturales más espectaculares del país.

Uno de los grandes atractivos de la ciudad es la emblemática caleta de Angelmó, donde pescadores, artesanos y cocinerías locales crean una atmósfera auténtica y llena de vida. Este enclave se ha convertido en una parada obligatoria para quienes desean descubrir la identidad marítima de la región y degustar productos frescos del mar.

La gastronomía es precisamente otro de los grandes reclamos turísticos de Puerto Montt. Reconocida por la calidad de sus mariscos y salmones, la ciudad invita a disfrutar de recetas tradicionales como el curanto, uno de los platos más representativos del sur de Chile, servido en restaurantes locales frente al mar y en los característicos palafitos de la zona.

Además de su oferta urbana y gastronómica, Puerto Montt destaca por ser la puerta de acceso a algunos de los paisajes más impresionantes del país. Desde aquí es posible recorrer destinos como Puerto Varas, conocida por su arquitectura de influencia alemana y sus vistas al lago Llanquihue; los Saltos del Petrohué, en pleno Parque Nacional Vicente Pérez Rosales; o el majestuoso volcán Osorno, cuya silueta domina el horizonte de la región.

La conectividad aérea de SKY Airline facilita integrar este destino en programas turísticos y rutas de naturaleza, ofreciendo a los viajeros la posibilidad de ampliar su experiencia en el sur de Chile más allá de los itinerarios tradicionales.

Con una combinación de tradición, naturaleza y experiencias auténticas, Puerto Montt se posiciona como uno de los destinos clave para quienes buscan descubrir la Patagonia Norte desde una perspectiva más completa y vivencial.