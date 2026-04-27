Ferryhopper lanza la primera app de viajes en ferry integrada en ChatGPT

Ferryhopper, la principal plataforma de reserva de ferries en el Mediterráneo, ha lanzado la primera aplicación dedicada a la reserva de ferries en el Directorio de Apps de ChatGPT. Con este desarrollo, la compañía incorpora la búsqueda especializada de ferries al ecosistema de la inteligencia artificial conversacional. Este lanzamiento también supone un hito para el ecosistema tecnológico local, ya que Ferryhopper se convierte en la primera empresa de viajes griega en publicar una app en ChatGPT.

La app de Ferryhopper ha sido diseñada específicamente para viajes marítimos y ofrece una experiencia más clara e intuitiva a los viajeros que necesitan orientarse en un entorno complejo de rutas, horarios y conexiones entre islas del Mediterráneo.

Acceso directo a datos globales en tiempo real

Gracias a la integración del motor de búsqueda propio de Ferryhopper con ChatGPT, los usuarios pueden planificar y reservar su viaje en ferry a través de una conversación sencilla. Desde organizar rutas entre varias islas del Egeo hasta comparar horarios en tiempo real entre más de 190 compañías navieras, la app evita tener que consultar múltiples páginas o utilizar filtros complejos.

‘Hemos dedicado años a perfeccionar el motor de reservas de ferries más completo del mercado, hasta convertirnos en una plataforma de referencia para viajeros de todo el mundo. Hoy ponemos esa capacidad directamente al servicio del usuario, de la forma más natural posible. Ser la primera empresa griega en lanzar una app en ChatGPT refleja nuestro compromiso con la innovación. No solo nos adaptamos a la inteligencia artificial, también contribuimos a definir cómo se integran los viajes en ferry en este nuevo entorno’, afirma Christos Spatharakis, CEO de Ferryhopper.

El futuro de los viajes: conversacional y sin fricciones

La app de Ferryhopper para ChatGPT simplifica la planificación de trayectos complejos y la acerca a una experiencia centrada en el usuario. Entre sus principales funcionalidades destacan:

Planificación de rutas entre islas: los usuarios pueden plantear preguntas como “¿Cómo llego de Barcelona a Ibiza y luego a Formentera el próximo martes?” o “¿Qué ferries salen de El Pireo a Egina el sábado por la mañana?” y obtener una propuesta completa al instante.

Reserva directa de conversación a pago: a diferencia de otras herramientas de IA que solo ofrecen información, la app de Ferryhopper permite acceder directamente al proceso de reserva.

Horarios en tiempo real: la integración de datos actualizados en cientos de destinos permite consultar disponibilidad y precios al momento.

Simplicidad impulsada por la tecnología: la combinación de datos fiables y tecnología conversacional facilita la consulta de rutas y la búsqueda de las mejores opciones disponibles.

‘Vemos la IA conversacional como el siguiente paso lógico para hacer que la reserva de ferries sea sencilla. Unirnos al ecosistema de ChatGPT nos permite mantenernos a la vanguardia de la experiencia de usuario moderna, ofreciendo una nueva forma intuitiva para que los viajeros descubran y reserven sus trayectos. Estamos comprometidos a evolucionar junto con esta tecnología emergente, asegurando que Ferryhopper siga siendo el estándar de referencia para viajes marítimos fluidos y centrados en el usuario’, declara Vasileios Lahanas, CTO de Ferryhopper.

Un hito para la innovación griega

Con este lanzamiento, Ferryhopper refuerza el papel de Grecia en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al turismo. La compañía da un paso más en su evolución, pasando de ser una plataforma de reservas a consolidarse como un proveedor tecnológico que simplifica trayectos complejos mediante herramientas inteligentes y un diseño centrado en el usuario.

La app de Ferryhopper ya está disponible en el Directorio de Apps de ChatGPT.