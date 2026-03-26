Wizz Air llega a Menorca y refuerza sus rutas desde Palma este verano

jueves 26 de marzo de 2026 , 09:45h

La aerolínea refuerza su presencia en España con nuevas conexiones estacionales que enlazarán las Islas Baleares con varias ciudades europeas clave.

Wizz Air, una de las aerolíneas de más rápido crecimiento de Europa, y con gran presencia en el mercado español, ha anunciado hoy la ampliación de su red de verano hacia las Islas Baleares, iniciando operaciones en Menorca con tres nuevas rutas y sumando además nuevas conexiones estacionales desde Palma de Mallorca, reforzando así la conectividad entre España y distintos mercados europeos.

La aerolínea comienza operaciones en el Aeropuerto de Menorca con tres nuevas rutas que conectarán la isla con Varsovia, Roma y Budapest. La primera de estas conexiones, entre Varsovia y Menorca, comienza a operar hoy con dos frecuencias semanales durante la temporada de verano. Posteriormente, las rutas desde Roma y Budapest se incorporarán a la programación estival, ofreciendo a los viajeros más oportunidades para descubrir algunos de los destinos más emblemáticos de Europa.

Los pasajeros que vuelen desde Menorca podrán descubrir Varsovia, la vibrante capital de Polonia, conocida por su casco histórico reconstruido y su dinámica escena cultural; Roma, hogar de monumentos mundialmente famosos como la Fontana di Trevi, el Coliseo y la Ciudad del Vaticano; así como Budapest, célebre por su impresionante arquitectura, sus históricos baños termales y las espectaculares vistas del Danubio, sus puentes y el Castillo de Buda.

Wizz Air también ampliará su presencia en Palma de Mallorca con cuatro rutas estacionales que conectarán la isla con Nápoles, Gdansk, Milán y Tirana. Estas conexiones operarán durante la temporada de verano con varias frecuencias semanales, ofreciendo a los viajeros opciones de viaje cómodas y asequibles entre Mallorca y diversas ciudades europeas.

Con estas nuevas rutas, Wizz Air continúa reforzando su red en España y contribuyendo a impulsar la conectividad y el turismo internacional hacia las Islas Baleares durante la temporada alta.

“Estamos encantados de iniciar operaciones en Menorca al tiempo que ampliamos nuestra red de verano en las Islas Baleares”, afirmó Vera Jardan, Corporate Communications Manager de Wizz Air. “Estas nuevas rutas ofrecerán a los viajeros más oportunidades para descubrir algunos de los destinos más atractivos de Europa, al mismo tiempo que reforzamos la conectividad entre las Baleares y varios mercados europeos clave”.

Nuevas rutas de Wizz Air – Islas Baleares

Menorca

Menorca – Varsovia | Desde el 24 de marzo | 2 frecuencias semanales

Menorca – Roma | Desde el 30 de junio | 3 frecuencias semanales

Menorca – Budapest | Desde el 9 de junio | 3 frecuencias semanales

Palma de Mallorca