Iberia programa más de 21 millones de plazas para un verano récord

martes 24 de marzo de 2026 , 10:00h

Iberia ha planificado para la temporada de verano, que comienza el próximo el 29 de marzo, la mayor oferta de plazas de su historia. En total, Iberia pondrá a disposición de sus clientes 21.420.165 plazas durante la temporada estival. La aerolínea incrementa su capacidad en prácticamente todos sus mercados, con un crecimiento especialmente destacado en Estados Unidos, Canadá y América Latina.

Solo en el mercado nacional y europeo se ofrecerán 15.998.692 asientos. Entre las novedades se encuentra la apertura de dos nuevos destinos en Europa: Bucarest y Tivat.

Estados Unidos y Canadá concentran el mayor aumento de capacidad respecto al verano anterior. En conjunto, se ofrecerán 1.280.254 plazas, lo que representa un incremento del 19,02 % frente al mismo periodo del año pasado.

En América Latina, la oferta alcanzará los 3.354.159, un 7,6 % más, consolidando el liderazgo de Iberia conectando esta región con Europa.

A esta operativa se suman cerca de 800.000 plazas adicionales para el resto de los destinos de la red de Iberia en África y Asia, completando así una de las programaciones estivales más ambiciosas de la compañía.

Este crecimiento de plazas se produce en pleno desarrollo del Plan de Vuelo 2030 y viene impulsado por la incorporación en los últimos meses de nuevos aviones de largo radio, entre los que se encuentran 6 nuevos A321XLR y un A350-900.

Estados Unidos y Canadá

En Norteamérica, Toronto será uno de los principales hitos para Iberia este verano al incorporarse como nuevo destino en su red. A partir del 13 de junio, la aerolínea operará cinco frecuencias semanales entre Madrid y Toronto Pearson, con un total de 34.576 plazas hasta el final de la temporada.

En Estados Unidos, Iberia concentra el crecimiento en sus principales mercados. Nueva York será uno de los ejes de la operativa, con la incorporación desde el 29 de marzo de un nuevo vuelo diario al aeropuerto de Newark, que se suma a los dos diarios operados a JFK. El nuevo servicio a Newark está especialmente orientado al cliente corporativo, ya que permite acceder de forma más directa al distrito financiero de Manhattan, reduciendo los tiempos de desplazamiento en viajes de negocio de corta estancia. De este modo, la compañía operará tres frecuencias diarias entre Madrid y Nueva York, alcanzando 352.055 plazas, un 43 % más que el verano anterior.

Además, este será el primer verano completo en el que Iberia operará la ruta a Orlando, inaugurada en octubre de 2025, con tres frecuencias semanales y un total de 51.856 plazas.

La programación se completa con dos vuelos diarios a Boston gracias a la incorporación del A321XLR, al igual que en Miami; y un vuelo diario a Dallas, Chicago y Washington. Los Ángeles ofrecerá hasta un vuelo diario durante los meses de junio, julio y agosto, mientras que San Francisco dispondrá de tres frecuencias semanales.

América Latina

Una vez más, América Latina ocupará un espacio central en la estrategia de Iberia para la próxima temporada de verano, pues aumentará en gran medida la capacidad para conectar esta región con Europa, hasta las 3.354.159 plazas, lo que supone un crecimiento del 7,6 % respecto a la misma temporada de un año antes.

Como principales novedades para esta temporada de verano se encuentran las nuevas rutas con Recife y Fortaleza en Brasil, y Monterrey en México, trayecto que empezará a operar el próximo 2 de junio con tres frecuencias semanales.

Sumado a ello, también destaca el crecimiento en capacidad que tendrá Argentina, donde durante los meses de junio, julio y agosto la operativa a la capital del país se elevará hasta 23 frecuencias semanales, frente a las 21 actuales, por lo que se convertirá en el primer destino de largo radio de la compañía en superar los tres vuelos diarios. Buenos Aires contará con 456.000 plazas, un 12 % más que el verano pasado.

Asimismo, Brasil tendrá un aumento de 15% el número de asientos respecto al verano anterior, República Dominicana incrementará un 21% sus plazas en esta temporada, mientras que Chile tendrá un 7% más. Puerto Rico también presentará un alza, al pasar a 10-12 frecuencias semanales.

Europa: nuevos destinos y rutas estacionales

Iberia continúa reforzando su red de destinos europeos de cara al verano con la incorporación de dos nuevas rutas: Bucarest (Rumanía) y Tivat (Montenegro).

La ruta a Bucarest contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, y operará del 3 de junio al 30 de septiembre de 2026. Por su parte, Tivat se incorporará a la red con dos frecuencias semanales, entre el 18 de julio y el 15 de septiembre.

A estas novedades se suman las rutas estacionales ya operadas en veranos anteriores. Croacia volverá a ser uno de los países con mayor presencia en la red estival de Iberia. Los vuelos a Dubrovnik comenzarán en abril y se mantendrán hasta octubre, con hasta 14 frecuencias semanales. Asimismo, regresan durante todo el verano las rutas directas a Zagreb y Split, ambas con hasta nueve frecuencias semanales.

La aerolínea también reactiva su operativa en las islas italianas y griegas. En Italia, Iberia retomará los vuelos a Catania a partir de abril, con hasta ocho frecuencias semanales, y a Palermo, que se operará entre julio y septiembre con hasta tres frecuencias semanales. A ello se suman las conexiones con Cerdeña, concretamente Olbia, con hasta cinco frecuencias semanales, y Cagliari con hasta tres.

En Grecia, Iberia ofrecerá vuelos a Corfú y Mikonos, con hasta siete frecuencias semanales, y a Santorini, con hasta seis, operativas entre junio y septiembre.

Además, Iberia retomará sus operaciones estivales con Funchal (Madeira), con hasta cinco frecuencias semanales durante todo el verano; Ponta Delgada (Azores), con tres; Tirana (Albania), con tres; y Liubliana (Eslovenia), con dos frecuencias semanales. En el caso de Liubliana, se amplía su periodo de operación, que pasará a cubrir de junio a septiembre.

A toda esta operativa se suman refuerzos de capacidad en otros destinos europeos clave durante la temporada de verano:

Atenas: se incrementa la oferta hasta 16 vuelos semanales en abril, mayo y octubre, cuatro frecuencias más que el verano pasado. En agosto, alcanzará una capacidad máxima de 29 frecuencias semanales.

Milán: se añaden dos frecuencias semanales, hasta alcanzar 44 vuelos semanales durante todo el verano.

Niza: se incorporan tres frecuencias adicionales, alcanzando 24 vuelos semanales en la temporada estival.