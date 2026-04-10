AMETIC reúne al sector del turismo inteligente en Digital Tourist 2026

viernes 10 de abril de 2026 , 08:00h

AMETIC, la voz de la industria digital en España, celebrará una nueva edición de Digital Tourist, el principal congreso nacional dedicado al turismo inteligente, los días 7 y 8 de mayo en el Auditorio del Centro Cultural de Benidorm.

El encuentro reúne cada año a gestores públicos, empresas y expertos de la industria turística y tecnológica para hablar, debatir y dar a conocer las oportunidades que ofrece la tecnología al servicio de los destinos turísticos y el sector hotelero, como motor principal económico y social del país.

En un contexto en el que el turismo continúa siendo uno de los principales motores económicos y sociales del país, Digital Tourist se consolida como el espacio de encuentro donde la industria tecnológica y el ecosistema turístico avanzan conjuntamente hacia un modelo más competitivo, sostenible y orientado al dato.

Bajo el lema “Smart DMO: Infraestructuras, datos e inteligencia para competir”, Digital Tourist 2026 girará alrededor de la evolución de los destinos hacia modelos más eficientes, sostenibles y orientados al dato. Las plataformas de gestión integral, combinan la infraestructura pública digital, al tejido empresarial y a los proveedores tecnológicos. Así disponemos de un sólido ecosistema digital turístico que lidera la nueva generación de modelos de gestión pública y privada turística.

En este sentido, el congreso abordará el avance de iniciativas como la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) y el papel creciente de la inteligencia artificial en la gestión de los destinos. Más de 600 destinos integrados en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes afrontan ahora una nueva fase: evolucionar desde el diagnóstico hacia la activación del dato, desde la planificación estratégica hacia la explotación operativa, y desde modelos tradicionales de promoción hacia una interacción personalizada con el turista.

Para Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, “Digital Tourist se ha consolidado como el espacio donde la industria turística y la tecnológica convergen para dar respuesta a los grandes retos del sector. La competitividad de los destinos dependerá, cada vez más, de su capacidad para gestionar datos, integrar tecnología y tomar decisiones en tiempo real, avanzando hacia un modelo de gestión más inteligente, conectado y centrado en el visitante”.

El programa se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: la gobernanza inteligente y el nuevo rol de las Smart DMO; la infraestructura pública digital como palanca de competitividad; la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión y comercialización del destino; y la activación del ecosistema empresarial. Estos ejes se abordarán a través de casos de uso en ámbitos como el turismo de salud, el turismo patrimonial o el turismo azul.

Por su parte, Adolfo Borrero, presidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC y director técnico del congreso, destaca que “esta edición permitirá analizar también las oportunidades de internacionalización del modelo español de turismo inteligente, definido por SEGITTUR, un referente a nivel global. Desde el despliegue de proyectos en Iberoamérica a través de organismos multilaterales, hasta la colaboración con iniciativas europeas, España está en una posición privilegiada para liderar este ámbito”.

A lo largo de las dos jornadas, se presentarán casos prácticos sobre la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial o los gemelos digitales en ámbitos como el marketing turístico, la gestión de flujos, la movilidad inteligente o la medición de la experiencia del visitante, reforzando la transición hacia una gestión basada en datos en tiempo real.

Asimismo, la norma UNE178 volverá a ocupar un papel central en el debate, avanzando hacia la definición de estándares de conectividad para destinos y sector hotelero, en colaboración con UNE, ICTES y el Instituto Tecnológico Hotelero.

Digital Tourist 2026 refuerza, además, su papel como espacio de colaboración público-privada, con la participación destacada de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunidad Valenciana y de compañías líderes del ecosistema digital como Nealis, ESRI, Orange, iUrban, Telefónica, Microsoft, MasterCard, Libelium o GVAM.

Premios Digital Tourist 2026: innovación con impacto en el territorio

En el marco del congreso, AMETIC celebrará el 7 de mayo la entrega de los Premios Digital Tourist 2026, que reconocen iniciativas que están impulsando la transformación digital del sector turístico.

La convocatoria incorpora nuevas categorías alineadas con las prioridades estratégicas del sector, como los sistemas de inteligencia turística, la gestión avanzada de flujos mediante inteligencia artificial y gemelos digitales, las tecnologías inmersivas, la accesibilidad, la sostenibilidad y la gobernanza digital.

Estos premios se consolidan como un indicador del grado de madurez digital del ecosistema turístico español y como una plataforma de visibilidad para proyectos con impacto real en la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad de los destinos.