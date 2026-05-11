Oslo se prepara para acoger la final de la Women’s Champions League el 23 de mayo

lunes 11 de mayo de 2026 , 09:00h

Por cuarta vez en la historia, el FC Barcelona y el OL Lyonnes se enfrentarán en la final de la UEFA Women’s Champions League, que se disputará en Oslo el próximo 23 de mayo. Según datos de Kiwi.com, empresa líder en tecnología de viajes, las búsquedas de vuelos desde España hacia la capital noruega se dispararon tras la clasificación del Barça para la gran final, reflejando el entusiasmo de los culés por acompañar a su equipo en una de las citas más importantes del fútbol femenino europeo.

Los datos de búsquedas para viajar entre el 21 y el 23 de mayo muestran un incremento muy significativo a partir del 3 de mayo. Ese día, el volumen diario de búsquedas fue aproximadamente 7,5 veces más que la media diaria registrada entre el 1 de abril y el 2 de mayo. El interés continuó elevado el 4 de mayo, más de cinco veces por encima de la media habitual.

Además de las búsquedas, las reservas confirmadas también reflejan este repunte del interés entre los culés. El domingo 3 de mayo se registró un pico de reservas desde España hacia los aeropuertos de Oslo (OSL y TRF), con un aumento del 420 % respecto al domingo anterior. El lunes 4 de mayo, sin embargo, las reservas volvieron prácticamente a niveles habituales, lo que sugiere que algunos aficionados siguen valorando opciones antes de confirmar su viaje.

“Estamos viendo cómo los seguidores blaugranas han reaccionado rápidamente ante la clasificación para la gran final. Oslo se ha convertido de inmediato en uno de los destinos más buscados desde España para finales de mayo”, señala Daniela Chovancová, PR Manager de Kiwi.com.

En cuanto a los precios, de media las tarifas actuales para viajar desde 27 aeropuertos españoles hacia Oslo entre el 21 y el 23 de mayo se sitúan en 283 €, 324 € y 292 € respectivamente durante el periodo analizado.

Dado que el 22 de mayo será la fecha más cara para volar —como suele ocurrir los viernes—, los datos sugieren que adelantar la salida un día podría ayudar a ahorrar en el precio del billete y, de paso, disfrutar de más tiempo en la capital noruega antes de animar a su equipo en la gran final.

Oslo cuenta con numerosos atractivos, entre ellos la Ópera, uno de los grandes símbolos de la ciudad, con impresionantes vistas al fiordo; Grunerlokka, el barrio más alternativo y creativo de la ciudad; o el parque Vigeland, un museo al aire libre con más de 200 esculturas de bronce, granito y hierro forjado, siendo la más famosa “El niño enfadado”.