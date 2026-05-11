Titirimundi, cuarenta años demostrando que los títeres no son sólo para niños

lunes 11 de mayo de 2026 , 08:00h

El festival segoviano continúa desafiando todo lo que creíamos saber sobre los títeres. Lejos de ser un arte menor o exclusivamente infantil, Titirimundi celebra su aniversario reivindicando una práctica radicalmente moderna, capaz de dialogar con la memoria, la experimentación o la ciencia ficción. “Narran historias tan embaucadoras que, aunque carezcan de expresión facial, conmueven más que cualquier otro teatro”, asegura su directora, Marián Palma.

Del 12 al 17 de mayo, Segovia se transforma en un escenario urbano donde confluyen compañías de todo el mundo y lenguajes en constante mutación. Hablamos con Palma sobre la evolución del festival, su consolidación como plataforma internacional y las piezas clave para adentrarse en una programación tan inabarcable como

El festival de Títeres de Segovia celebra su aniversario del 12 al 17 de mayo, reivindicando un arte sin edad ni etiquetas. magnética.

Ni es un género menor ni son cosas de niños. Titirimundi, el Festival Internacional de Teatro de Títeres de Segovia, cumple cuatro décadas desmontando las ideas preconcebidas que rodean al género. “Siempre hemos dicho que es para todo el mundo, pero en el imaginario colectivo, sobre todo en España, se relaciona con la infancia”, explica su directora, Marián Palma. “Incluso los programadores nos dicen que si no, no les funciona. Creo que tenemos que educar al público y romper esa barrera”.

Si Titirimundi se ha convertido en un referente internacional, situando a Segovia como capital del género, es por su espíritu de acogida. Frente a la soledad de las giras, las compañías han encontrado aquí una comunidad. “Rod Burnett decía que el festival había sido su escuela, porque aquí había visto todo tipo de marionetas y manipulaciones. Venía siempre con un teatro de cachiporra (¡qué problemática ahora! pero en aquel momento…), y tenía un dinamismo que yo no lo he vuelto a encontrar», recuerda la directora.

Del 12 al 17 de mayo, Titirimundi celebra una edición marcada por la memoria y la ciencia ficción, que dialoga con múltiples disciplinas. ¿Bailar con una excavadora? ¿Montar un concierto de rock con dos marionetas octogenarias? Todo es posible. El festival hasta ha conseguido hacer frente a las dificultades económicas y los reveses personales para mantener vivo este teatro y elevarlo a patrimonio cultural universal.