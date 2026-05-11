Madrid estrena ruta aérea directa con Singapur reforzando su conexión con el sudeste asiático y Oceanía

lunes 11 de mayo de 2026 , 08:45h

El turismo de Madrid refuerza su estrategia de conectividad aérea con Asia y Oceanía con la apertura de la ruta con el aeropuerto de Changi de Singapur, que será operada por Singapore Airlines con cinco frecuencias semanales a partir del 26 de octubre. Esta nueva ruta, con un impacto estimado de 265 millones de euros, permitirá a Madrid atraer al turismo de calidad de los mercados asiáticos y posicionarse en el mapa de la aviación global como el hub aeroportuario del sur de Europa. De esta manera, la compañía aérea de Singapur regresa a Madrid después de 20 años.

Esta ruta se suma al plan emprendido por la Comunidad, el Ayuntamiento e IFEMA Madrid, dentro del modelo de gobernanza público-privada ‘Madrid Turismo by IFEMA Madrid’, que ha permitido posicionar a la capital entre los principales mercados emisores de turismo asiático. Así, los vuelos a Singapur se suman a las rutas directas abiertas con Doha y Tokio. Además, Madrid conecta con nueve destinos chinos como Pekín, Shenzhen o Wenzhou; un destino surcoreano, Seúl, y, de forma estacional, con el destino tailandés de Bangkok.

Asia es una de las regiones más estratégicas para la consolidación del turismo de calidad de Madrid, gracias al perfil de alto valor, de larga estancia y que permite desestacionalizar el destino. Así, el visitante japonés fue el que presentó un mayor gasto medio por persona en 2025 con 4.033 euros, seguido del chino con 3.797 euros, más del doble que la media.

Gracias al alcance de la red del aeropuerto de Singapur, más de 100 ciudades del sudeste asiático, Oceanía y el subcontinente indio quedarán al alcance de Madrid. Changi es el cuarto aeropuerto del mundo por capacidad de asientos internacionales según el ranking OAG de mayo de 2026 y cuenta con conexiones directas con cerca de 170 ciudades en más de 50 países con más de 100 aerolíneas operando semanalmente, destacando especialmente su acceso a China, Indonesia, Malasia, Australia e India. Según el Foro Económico Mundial, se espera que la clase media asiática aumente hasta los 3.500 millones de personas antes de 2030.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado la importancia de esta nueva conexión para la capital: "La llegada de Singapore Airlines a Madrid es una excelente noticia para la economía madrileña. Es una ruta que, con un impacto estimado de 265 millones de euros, nos abre el acceso directo a uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo”. Para Maíllo, esta conexión "nos impulsa a seguir trabajando para que cada vez más viajeros asiáticos puedan descubrir una ciudad única en el mundo y enamorarse de todo lo que Madrid tiene para ofrecerles”.