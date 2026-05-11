La primera traducción al hindi del Quijote desde el original, legado a la Caja de las Letras

lunes 11 de mayo de 2026 , 08:30h

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha acogido el legado a la hispanista india Vibha Maurya, primera traductora al hindi del Quijote desde la obra original y que ha depositado precisamente este libro, en el marco del Año Dual España–India 2026.

La caja nº 1446 ha recibido la edición del Quijote en hindi que hizo Maurya, con una primera parte traducida en el año 2005 y, una década después, la segunda. La autora ha explicado cómo se embarcó en este proyecto, que fue un momento «decisivo y transformador» en su carrera profesional.

En el acto han participado el director del Cervantes, Luis García Montero, además de la directora del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, María Gil Bürmann, y la propia hispanista india homenajeada, Vibha Maurya. «Rendimos homenaje a la persona que ha abierto la puerta de Miguel de Cervantes a millones de hablantes de hindi», ha señalado García Montero.

El director del Instituto ha recordado cómo la hispanista «tradujo con la fidelidad y la sensibilidad de quien conoce a Cervantes desde dentro, con una investigación rigurosa». «Traducir esta obra fue una decisión y una apuesta muy personal y valiente que se ha llenado de significación colectiva para nosotros», ha añadido.

«El proceso de traducir la obra cervantina propició una relación a la vez íntima e intimidante. Lo hice solitaria en mi mesa, sin ayuda de nadie», ha remarcado, para luego recordar que ya existía en hindi una primera traducción del Quijote, en este caso de la obra en inglés (que también se ha entregado a la caja). «Sentía un profundo respeto por esta labor, pero cuando lo hojeaba me parecía que demandaba mucho más», ha destacado.

Los refranes del Quijote

El legado de la traductora también ha incluido un cuaderno de apuntes con la recopilación de refranes de la obra cervantina. «Me topaba constantemente con los refranes que empleaba tan cómicamente en el libro y me parecían muy míos, con los que me identificaba», ha resaltado.

Especialmente, los referidos a Sancho, según ha contado Maurya, que eran «los más cercanos», ya que proviene de una región en India donde «a cada rato se usan los refranes en las conversaciones». «Empecé a anotar sobre la marcha los refranes que me parecían muy interesantes y buscaba sus equivalencias, pero a veces las encontraba y a veces no», ha comentado con humor.

El legado se ha completado con una insignia con el retrato de Cervantes, que siempre la acompañaba en su mesa de estudio «como un talismán» y una fotografía de la hispanista traduciendo el Quijote. «La mayoría de las veces estaba sola, porque solo tenía una conversación con Quijote y Cervantes», ha concluido.

Año Dual España–India

Vibha Maurya ha sido catedrática de estudios hispánicos en el Departamento de Estudios Germánicos y Romances de la Universidad de Delhi. Se ha dedicado más de cuatro décadas a la enseñanza de la lengua y literatura española y latinoamericana en la universidad

Tiene libros editados y varias traducciones de obras narrativas y poesía de España y América Latina. Su gran contribución es la primera traducción hecha directamente de español al hindi de la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha. El Gobierno de España le otorgó La Cruz de Oficial de la Orden de Isabel La Católica en 2019 y en junio de 2010 fue elegida académica correspondiente en la India de la Real Academia Española. Tiene un cuerpo de trabajos científicos sobre Cervantes y El Quijote.

Este acto ha sido el eje de la celebración en el Instituto Cervantes del Año Dual España–India 2026, con motivo del 70.º aniversario de sus relaciones diplomáticas. Esta iniciativa bilateral articula un programa conjunto de actividades para reforzar la relación estratégica entre ambos países, con un enfoque en Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial.

Tribuna del Hispanismo indio

El Instituto Cervantes se ha sumado a esta iniciativa con una jornada que ha arrancado con un acto de inauguración en el que han intervenido Luis García Montero, director de la institución; José Pintor Aguilar, director de Casa Asia; Guillermo Rodríguez Martín, director de Casa de la India y Swetow Tyagi, segunda secretaria de la Embajada de la India en España

Posteriormente, se ha celebrado una Tribuna del Hispanismo Indio que será presentada por el hispanista Shyama Prasad Ganguly y en la que participarán los hispanistas Vibha Maurya; Vijaya Venkataraman y Sonya Gupta. Moderará Álvaro García Santa-Cecilia, director académico del Instituto Cervantes.

Tras una actuación del grupo Trilog, que mezcla flamenco, el jazz y la música hindustani, y la celebración del legado a la Caja de las Letras, ha tenido lugar una lectura de poemas de autores españoles traducidos al bengalí, hindi, maratí y urdu, a cargo de los propios traductores. Los participantes han sido Shreyashee Nag (bengalí); Pooja Anil Bharwani (hindi); Sumant Palorkar (maratí) y Priya Jayant khobragade (urdu).

Asimismo, se ha celebrado el coloquio «Estudios de la India en España: una reflexión», en el que han dialogado Óscar Pujol, director del Instituto Cervantes de Fez e indólogo; Antonia Navarro Tejero, vocal de la Asociación Española de Estudios Interdisciplinarios sobre la India; Eva Fernández del Campo Barbadillo, profesora titular de Arte Asiático de la Universidad Complutense de Madrid. Ha moderado este encuentro Yasmin Paricio Burtin, coordinadora de Política, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia.