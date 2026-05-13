Celebrando el Carnaval de las Culturas de Berlín

miércoles 13 de mayo de 2026 , 10:00h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:56h

Berlín es una ciudad que celebra su diversidad, y en ningún lugar eso se nota más que en el Carnaval de las Culturas (Karneval der Kulturen).

Este evento anual de cuatro días, que se celebra en primavera, transforma las calles de Kreuzberg en un caleidoscopio de música, danza, arte y cultura.

En el centro de la celebración se encuentra un impresionante desfile callejero, donde más de 5.000 artistas muestran su talento ante más de medio millón de visitantes.

Carnaval de las Culturas en un vistazo

El desfile comenzará el 24 de mayo de 2026 en Frankfurter Allee/Karl-Marx-Allee

El festival callejero tendrá lugar del 22 al 25 de mayo de 2026, como cada año, en Kreuzberg, en Blücherplatz

El Carnaval de las Culturas se desarrolla a lo largo de cuatro días llenos de acción, comenzando con actuaciones más pequeñas y llegando hasta el gran desfile dominical.

Las calles cobran vida con miles de participantes de diferentes orígenes culturales.

El propio desfile es uno de los puntos destacados, con carrozas que incluyen desde samba brasileña hasta bailarines de leones chinos, tamborileros de África Occidental y bandas de metales suizas de carnaval.

En los numerosos puestos del mercado del festival, se puede encontrar una variedad de productos artesanales y comida callejera de todo el mundo para un delicioso banquete para los sentidos.

Lo único del Carnaval de las Culturas de Berlín

El Carnaval de las Culturas es un espacio seguro para personas de todos los géneros, orientaciones sexuales y nacionalidades. La comunidad y la solidaridad son los valores fundamentales del evento.

Festival de la Calle de Blücherplatz: Una zona llena de entretenimiento con escenarios con actuaciones en directo, puestos informativos y puestos de comida.

Shanti Town: Un mercado sostenible que ofrece alimentos ecológicos, productos y talleres interactivos.

Karneval de Funk: La fiesta anual de baile es famosa por sus ritmos funky, sus ritmos brasileños calientes y sus ritmos latinos. DJs como Voodoocuts y Soulski te llevan en plena noche en un ambiente tropical.

Hasta 60 equipos diferentes participan en el desfile para ofrecer una exhibición increíblemente diversa y colorida.

DESCUBRE EL CARNAVAL DE LAS CULTURAS

Lanzado en 1996, el Carnaval de las Culturas se creó en respuesta al aumento de las tensiones culturales en Alemania, con el objetivo de promover la tolerancia y una sociedad abierta e intercultural. Con los años, se ha convertido en uno de los festivales callejeros más grandes y vibrantes de Europa, celebrando la diversidad y la inclusión.

El carnaval muestra el espíritu internacional de Berlín, ofreciendo a artistas de diversos orígenes culturales la oportunidad de expresarse creativamente. Para los asistentes al festival, es una oportunidad para explorar el mundo a través de la música, la danza y el arte.

A la luz de su historia, el Carnaval de las Culturas es también un espacio donde los temas políticos y sociales ocupan el centro de atención. Los artistas suelen utilizar su plataforma para abordar temas como el cambio climático, la inmigración y la justicia social.

Mejores consejos para el Carnaval de las Culturas

El momento culminante del festival es el desfile callejero del domingo de Pentecostés, pero el festival callejero empieza unos días antes, así que llega temprano para explorarlo todo.

El carnaval infantil es perfecto para familias, con actividades divertidas en el Parque Görlitzer.

Para asegurar un buen lugar para observar, planea llegar temprano, antes de que se reúnan las multitudes.

Un calzado cómodo es esencial: caminarás y bailarás durante las festividades.

Evita conducir, ya que el tráfico alrededor del festival será frenético. Utiliza el transporte público para llegar fácilmente a Friedrichshain-Kreuzberg.

El evento es generalmente accesible, con puntos de observación designados para personas con problemas de movilidad y baños accesibles en puntos clave a lo largo del recorrido del desfile.