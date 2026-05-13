Explora Journeys Swiss Team presenta su nueva identidad en Bermudas

miércoles 13 de mayo de 2026 , 09:00h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:39h

Explora Journeys, la marca de lujo del Grupo MSC, marcó un hito en su asociación con el equipo suizo de SailGP al competir, por primera vez, bajo la marca completa de Explora Journeys durante el Gran Premio de Vela de Bermudas presentado por Apex Group.

El evento de Bermudas marcó el debut de la nueva identidad visual del equipo de Explora Journeys en el agua, con un catamarán F50 completamente personalizado con la marca y una equipación de tripulación renovada, presentados en plena competición.

Inspirada en el refinado lenguaje de diseño de la marca y en su filosofía Ocean State of Mind, la nueva imagen incorpora una estética elegante y premium, evocando la flota de Explora Journeys y trasladándola a una de las plataformas de competición de alto rendimiento más avanzadas del deporte mundial

“La presentación de nuestra nueva identidad visual en Bermudas es un momento de orgullo dentro de nuestra trayectoria junto al Swiss SailGP Team”, declaró Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Esta nueva imagen es una poderosa expresión de nuestros valores compartidos, combinando la excelencia técnica de la competición de élite con el lujo con propósito de Explora Journeys. Incluso en plena competición, nuestro compromiso común con la excelencia sigue estando impulsado por el rendimiento y con raíces suizas. Estamos construyendo un posicionamiento coherente en la intersección entre el lujo y el deporte, unidos por nuestros valores sobre el agua”.

Liderado por el piloto suizo Sébastien Schneiter, el equipo suizo ofreció una actuación sólida y competitiva, continuando con su evolución constante en un campeonato que a menudo se describe como la Fórmula 1 del mar. Como uno de los equipos más jóvenes de la flota SailGP y entre los pocos que han registrado velocidades superiores a 100 km/h, el Explora Journeys Swiss SailGP Team demostró un continuo desarrollo técnico, manteniéndose fiel a su principio rector: “Definidos por el océano. Impulsados por la precisión”.

Las Bermudas tienen un significado especial para el equipo por ser la sede de su primera carrera de SailGP hace tres años. Regresar a estas aguas simboliza un nuevo comienzo junto a Explora Journeys como patrocinador principal.

“Ver el barco navegando por primera vez con los colores completos de Explora Journeys fue un momento realmente especial para todos nosotros”, afirmó Sébastien Schneiter. “Ha aportado una nueva energía al equipo; se siente el orgullo, pero también la responsabilidad. Estamos entusiasmados con todo lo que estamos construyendo junto a nuestro patrocinador principal, Explora Journeys, y al mismo tiempo seguimos muy centrados en el proceso, en mejorar en cada regata y en seguir superando nuestros límites”.

Como patrocinador principal, Explora Journeys continúa reforzando su visibilidad global a largo plazo a través de SailGP, conectando con audiencias internacionales en algunos de los destinos costeros más emblemáticos del mundo. La colaboración se prepara ahora para el Mubadala New York Sail Grand Prix a finales de mayo, seguido de las pruebas de Halifax, Portsmouth, Sassnitz, Valencia y Saint-Tropez, antes del primer Rolex Switzerland Sail Grand Prix que se celebrará en Ginebra en septiembre de 2026.