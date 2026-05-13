Taiwán organiza Expo de Tecnología Médica y Salud Inteligente en Ginebra

miércoles 13 de mayo de 2026 , 08:00h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:31h

El ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, y el ministro de Salud y Bienestar, Shih Chung-liang, ofrecieron una conferencia de prensa el 11 de mayo en Taipéi sobre los planes para la Asamblea Mundial de la Salud 2026, que se celebrará en Ginebra, incluyendo una Expo de Tecnología Médica y Salud Inteligente de Taiwán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MOFA, siglas en inglés).



A pesar de no haber sido invitado a participar en la 79.ª edición de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), el MOFA organizará una exposición paralela sobre medicina inteligente y tecnología sanitaria, donde se presentarán avances en telemedicina impulsada por inteligencia artificial, aplicaciones de datos masivos en seguros de salud y medicina inteligente. Más de 30 instituciones médicas y empresas nacionales participarán en la exhibición, indicó el ministerio.



Lin señaló que el MOFA y el Ministerio de Salud y Bienestar organizaron conjuntamente un grupo asesor de diplomacia médica y sanitaria, y mencionó la reciente visita del presidente Lai Ching-te a Esuatini, donde profesionales médicos de la Universidad Médica de Taipéi capacitaron a 80 médicos de Esuatini. Lin añadió que hospitales taiwaneses han brindado durante mucho tiempo apoyo a aliados del Pacífico Sur como Palaos, las Islas Marshall y Tuvalu.



Shih afirmó que Taiwán ha organizado una delegación para asistir a la AMS con el fin de transmitir a la comunidad internacional la necesidad de participar en el sistema mundial de salud y fortalecer la cooperación con agencias internacionales de salud y asociaciones médicas.



Shih agradeció a los países de ideas afines por apoyar los esfuerzos de Taiwán por participar en la AMS. El ministro de Salud y Bienestar señaló que el tema de la AMS de este año es “Reconfigurar la salud global: una responsabilidad compartida”, y por ello instó a la Organización Mundial de la Salud a no poner en riesgo la salud de los 23,5 millones de ciudadanos de Taiwán por razones políticas.



El MOFA reafirmó su compromiso de implementar una diplomacia integrada y destacar el papel indispensable e irremplazable de Taiwán en el sector médico.