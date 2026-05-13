Tel Aviv EAT: cuatro días de gastronomía frente al Mediterráneo

miércoles 13 de mayo de 2026 , 09:45h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:54h

Del 11 al 14 de mayo, Tel Aviv volverá a convertirse en el gran escaparate gastronómico de Israel con una nueva edición de Tel Aviv EAT, el mayor festival culinario del país. Durante cuatro jornadas, el Parque Charles Clore, situado frente al Mediterráneo, reunirá a algunos de los restaurantes, chefs y propuestas gastronómicas más reconocidas de la ciudad en un evento que combina cocina, música y ambiente urbano junto al mar.

Concebido como una gran celebración de la diversidad culinaria de Tel Aviv, el festival permitirá al público degustar platos emblemáticos de restaurantes que habitualmente cuentan con listas de espera de varias semanas. La propuesta incluye desde alta cocina contemporánea hasta especialidades de street food, además de food trucks, mercados gastronómicos y espacios dedicados a nuevas tendencias culinarias.

El entorno contribuye también a convertir la experiencia en uno de los grandes eventos del calendario cultural y turístico de la ciudad. Los amplios jardines del Parque Charles Clore, abiertos al litoral mediterráneo, ofrecen un escenario especialmente atractivo para disfrutar de la gastronomía al aire libre mientras cae el sol sobre la costa de Tel Aviv.

Además de la oferta culinaria, Tel Aviv EAT incorpora actuaciones de música en vivo, actividades para el público y espacios de encuentro donde la cocina se mezcla con el ambiente cosmopolita que caracteriza a la ciudad. El festival refleja así una de las señas de identidad de Tel Aviv: una escena gastronómica dinámica, multicultural y en constante evolución.

La cita se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos más importantes de Oriente Medio y como una oportunidad única para descubrir en un solo espacio la riqueza culinaria de una ciudad considerada uno de los grandes destinos gastronómicos del Mediterráneo.