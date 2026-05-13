El Museo del Ferrocarril de Madrid celebra el Día Internacional de los Museos

miércoles 13 de mayo de 2026 , 08:30h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:36h

Bajo el lema ‘Museos uniendo un mundo dividido’, la edición del Día Internacional de los Museos de este año refuerza el papel de los museos como espacios que fomentan el respeto y la convivencia entre personas y comunidades.

El Museo del Ferrocarril se suma a esta celebración con una jornada de puertas abiertas y una programación especial el domingo 17 de mayo en su horario habitual, de 10:00 a 15:00 horas. El público podrá disfrutar de una exhibición de maquetas ferroviarias, visitas al interior de vehículos, talleres familiares y viajes a bordo de trenes de jardín o de un automotor histórico, entre otras propuestas. Además, todos los visitantes recibirán, como regalo de bienvenida, un tren recortable.

El lunes 18 de mayo, junto con Renfe y la Fundación Aprocor, se ha organizado una jornada especial de inclusión para personas con discapacidad intelectual y por la tarde, a las 19:30 horas, tendrá lugar un concierto conmemorativo a cargo de varias agrupaciones de la Escuela Municipal de Música Almudena Cano.

Programa DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2026

Día: 17 de mayo

- Horario: de 10:00 a 15:00 horas

- Jornada de puertas abiertas con acceso gratuito

- Actividades:

Regalo de bienvenida: obsequio de un tren recortable (con la colaboración de Renfe y hasta agotar existencias)

Exhibición de maquetas ferroviarias realizadas por los socios de la AAFM (Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid) / Horario: de 10:00 a 15:00

Talleres infantiles: ‘Crea tu gorra ferroviaria’ / Horarios: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 y 13:30 / La reserva podrá realizarse en taquilla el mismo día de la visita / Edad recomendada: 4-10 años / Actividad gratuita con reserva previa en el punto de información

Visitas guiadas al interior de vehículos: Talgo II (1949)/ Automotor TER 597-010-8 (1965) / Coche-restaurante WR-3569 (1930) / Horario de los pases: 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 / Actividad gratuita con reserva previa en el punto de información

Apertura del ‘Ferrocarril de las Delicias’ con sus trenes de jardín / Horario: de 11:30 a 14:00 / Un parque ferroviario en el que personas de todas las edades pueden montar sobre pequeños trenes cuyo ancho de vía es de 5 pulgadas (127 mm) / Colabora: Círculo Madrileño Ferroviario (CIMAF) / Precios: 1,50 € (Menores de edad) - 2,00 € (Adultos)

Viajes #DestinoDelicias / Horario: de 10:30 a 14:30 / Con la colaboración de la Asociación Madrileña para la Restauración de Material Ferroviario (AREMAF), el automotor RENFE 9121 realizará viajes de exhibición en las vías de acceso al Museo del Ferrocarril. Los pasajeros de este singular tren podrán disfrutar de un viaje de unos 10 minutos, conocer la historia del vehículo y ver cómo se conduce / Donativo: 1,50 €

Juego de pistas familiar: ‘175 años de ferrocarril en Madrid’ / Horario: de 10:00 a 15:00 / Una propuesta para visitar el museo y celebrar, jugando, los 175 años del primer ferrocarril de Madrid (1851-2026) / Actividad gratuita

Maqueta ‘Territorio Ferroviario’ / Horario: 10:00-12:30 / 12:45-14:30

Exposiciones temporales: ‘Viajar en el tiempo: 85 años de publicidad de Renfe’ y ‘Ukiyo-e. El ferrocarril en el mundo flotante'

Día: 18 de mayo

Actividades: