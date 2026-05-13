Leonardo Hotels refuerza su apuesta por el turismo MICE en IMEX Frankfurt 2026

miércoles 13 de mayo de 2026 , 10:15h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 23:01h

Leonardo Hotels participará en la próxima edición de IMEX Frankfurt 2026, que se celebrará del 19 al 21 de mayo en la ciudad del Meno. Como uno de los principales encuentros internacionales de la industria de reuniones y viajes de incentivo, la cadena aprovechará su presencia para dar a conocer su sólida oferta especializada para el segmento MICE.

La cadena llega a IMEX 2026 destacando su crecimiento sostenido y la diversificación de su oferta. Como país que acoge sus oficinas centrales en el continente europeo, Leonardo Hotels ha fortalecido significativamente su presencia en Alemania, donde ya opera 73 hoteles, tras la reciente integración y modernización de propiedades en diferentes ciudades como Núremberg, Friburgo y Magdeburgo.

Por su parte, el mercado ibérico se posiciona como otro de sus ejes de crecimiento. Con 20 establecimientos ya operativos en España, la compañía prepara su desembarco inminente en Portugal. Entre las novedades más destacadas para este ejercicio figura también la apertura del Leonardo Royal Hotel Valdebebas Madrid el próximo otoño. Con 215 habitaciones y una ubicación privilegiada junto a IFEMA y próximo al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez, este nuevo activo nace con el objetivo de convertirse en un referente para el sector MICE premium en la capital española.

En este contexto, Leonardo Hotels prevé que, a cierre de 2026, la cadena supere los 5.000 metros cuadrados de espacios para eventos en el mercado nacional.

Innovación en el segmento MICE

En el Hall 8 - B550, los visitantes podrán descubrir cómo cada una de las marcas del grupo (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, NYX Hotels y Limited Edition) se adapta a las diferentes necesidades del viajero de negocios y organizadores de eventos. Desde infraestructuras híbridas de última generación hasta el concepto de "estilo de vida" de la marca NYX, la cadena ofrece una flexibilidad única para personalizar cada reunión o congreso.