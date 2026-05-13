Planes para San Isidro en Parque Warner y Parque de Atracciones

miércoles 13 de mayo de 2026 , 08:15h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:34h

Con motivo del Día Internacional de las Familias, así como San Isidro, que se celebran el próximo 15 de mayo, Parque Warner y Parque de Atracciones de Madrid proponen diferentes planes para disfrutar de una jornada especial en familia, en la que el ocio, la diversión y las experiencias compartidas se convierten en los principales protagonistas. Una oportunidad para disfrutar juntos de un día completo de adrenalina, emociones y recuerdos inolvidables.

Disfrutar de las novedades de Parque Warner en familia

Parque Warner Madrid se suma a la celebración con propuestas que elevan la experiencia del visitante y refuerzan su apuesta por el ocio familiar, la innovación y el entretenimiento. Entre las grandes novedades, Parque Warner acaba de inaugurar Don Gonzales Taquería, un nuevo restaurante en Hollywood Boulevard que lleva la inspiración mexicana al parque con Speedy Gonzales como protagonista. Destaca por ofrecer una carta sin gluten para toda la familia -con platos como tacos, nachos y quesadillas- que amplía la diversidad de opciones gastronómicas del parque.

Además, en esta nueva temporada el parque ha lanzado la experiencia exclusiva “Looney Tunes Magic Party”, una actividad de 90 minutos de duración en la que las familias pueden disfrutar de un encuentro privado con los Looney Tunes, acompañado de una propuesta gastronómica especialmente diseñada para la ocasión. La experiencia incluye también un regalo y una fotografía impresa como recuerdo, y se celebra los sábados en Studio Café, con reserva previa.

Por otro lado, el parque ofrece una amplia variedad de atracciones pensadas para todas las edades, entre las que se destaca ‘Batman Gotham City Escape’, una de las multilaunch más innovadoras de Europa, junto a propuestas familiares e infantiles como “Tom & Jerry Picnic en el Parque”, una de las atracciones más divertidas para los más pequeños. Todo ello se completa con sus zonas temáticas, Hollywood Boulevard, DC Superheroes World, Movie World, Old West Territory y Cartoon Village, preparadas para que la visita se convierta en un día de película.

San Isidro en Parque de Atracciones de Madrid

Parque de Atracciones de Madrid celebra su aniversario coincidiendo con las fiestas de San Isidro, una fecha muy especial para la ciudad, convirtiéndose en uno de los planes imprescindibles para disfrutar del festivo en la capital. Esta doble celebración refuerza su vínculo histórico con Madrid y ofrece una propuesta de ocio única que combina tradición, diversión y novedades pensadas para todos los públicos.

Durante esta jornada tan señalada, el parque invita a familias y visitantes a disfrutar de una experiencia completa con atracciones únicas, animación especial y espectáculos para todas las edades, entre los que destacan propuestas actuales como el show de K‑Pop: “Las guerras K-Pop: Un nuevo universo”. Además, se podrá disfrutar de atracciones de agua con motivo del buen tiempo que se espera este fin de semana. Napy, el oso chulapo más castizo de Parque de Atracciones de Madrid, tampoco se perderá el día de San Isidro y saldrá para saludar a todos los visitantes. Una oportunidad perfecta para celebrar San Isidro de una forma diferente, rodeados de emoción, entretenimiento y momentos inolvidables en uno de los espacios de ocio más emblemáticos de la ciudad.