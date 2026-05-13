Kingston supera los 100 millones de unidades vendidas de su SSD A400

Kingston Technology ha anunciado que su unidad de estado sólido SSD A400 SATA ha superado los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2017. La cifra sitúa al modelo entre los dispositivos de almacenamiento más extendidos de la compañía y refuerza la presencia de Kingston en el mercado de memorias y almacenamiento.

El SSD A400 fue diseñado como una alternativa a los discos duros mecánicos tradicionales, incorporando mejoras en velocidad de arranque, carga de aplicaciones y transferencia de archivos. La unidad alcanza velocidades de lectura de hasta 500 MB/s y de escritura de hasta 450 MB/s, prestaciones orientadas principalmente a la actualización de equipos domésticos y profesionales.

Según la compañía, la evolución del mercado hacia soluciones de almacenamiento más rápidas y eficientes ha favorecido la adopción de este tipo de dispositivos, especialmente en ordenadores que buscan prolongar su vida útil mediante actualizaciones de hardware de bajo coste.

Tony Hollingsbee, responsable de negocio de SSD de Kingston en EMEA, destacó que la acogida del A400 refleja “la demanda de soluciones de almacenamiento fiables y accesibles” y señaló que la empresa continuará desarrollando nuevas tecnologías en el ámbito de las unidades NVMe, almacenamiento para centros de datos y soluciones industriales.

El anuncio se produce en un contexto de crecimiento sostenido del mercado SSD frente a los discos duros convencionales, impulsado por la necesidad de mejorar el rendimiento de los equipos y reducir los tiempos de acceso a los datos.