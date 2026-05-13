Acuerdo para desestacionalizar y regular los flujos de visitantes en Santiago de Compostela

miércoles 13 de mayo de 2026 , 09:30h

Actualizado el: 12 de mayo de 2026 , 22:52h

“Santiago de Compostela es la meta de una de las rutas de peregrinación de mayor tradición de Europa y como tal es un punto de atracción turística de gran magnitud para Galicia”. Así lo manifestó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, tras la reunión mantenida con la concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, en la que ambos coincidieron en la importancia de la actividad turística para el desarrollo económico de la ciudad y el bienestar de su vecindario.

En este sentido, acordaron trabajar en la desestacionalización, sobre todo en aquellas medidas ya impulsadas por la Xunta de Galicia, y el intercambio de información recogida por ambas partes en distintos puntos de la capital de Galicia para así disponer de más datos a la hora de diseñar las políticas turísticas que se adopten en el futuro.

Xosé Merelles destacó que Turismo de Galicia tiene instalados dos sensores en lugares estratégicos de la ciudad y que el Ayuntamiento dispone también de una red propia; “todos ellos proporcionan datos de interés tanto para la Xunta como para el gobierno local” y acordaron compartirlos entre las dos partes.

“Toda esta información conjunta nos dibuja un escenario en el que preparar mejor el Xacobeo 2027”, destacó el director de Turismo de Galicia, introduciendo otro de los temas abordados en la reunión, y también en el que habría que sumar al Arzobispado de Santiago de Compostela para la ordenación de los flujos en el entorno de la Catedral y casco histórico.

Xacobeo 2027

El director de Turismo de Galicia subrayó que la Xunta lleva tiempo trabajando en el diseño y planificación del próximo Año Santo y puso en valor el Plan director de Patrocinios del Xacobeo 2027 y también el programa ‘O Teu Xacobeo’. “Sin duda, muchas de las acciones incluidas en estos dos ámbitos tendrán Santiago de Compostela como un lugar en el que realizar muchas de las actividades que proponen y es nuestra intención compartir también esta información con el Ayuntamiento para poder garantizar el éxito de las iniciativas pero también la satisfacción de quienes participan en ellas y se encuentran con una ciudad receptiva y acogedora”.

El ámbito aeroportuario fue otro de los temas abordados por las dos administraciones turísticas. Xosé Merelles destacó el trabajo realizado en el grupo de trabajo creado en el marco del comité de coordinación aeroportuaria de Galicia, en el que se trabaja para recuperar e incrementar la conectividad de la comunidad.

Promoción del destino

El director de Turismo de Galicia recordó que la Xunta está desarrollando el Plan de Promoción Turística 2026, dotado con 13 millones de euros que este año incluye más de 150 acciones en alrededor de 20 mercados, que tiene como ejes principales el Xacobeo 2027.

Xosé Merelles y la concejala de Turismo de Santiago de Compostela analizaron las distintas posibilidades que ofrece el turismo MICE para la capital de Galicia y apostaron por redoblar esfuerzos en la captación de más congresos y citas de negocios en esta ciudad. En este ámbito, recordaron que este segmento tiene una especial relevancia en los años previos al Xacobeo, por lo que coincidieron en la necesidad de reforzar la posición de Santiago como destino para reuniones, eventos profesionales y congresos internacionales, contribuyendo así a la desestacionalización y a la mejora de los datos turísticos de la ciudad.

Finalmente, el director de Turismo de Galicia recordó la colaboración entre ambas partes en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino, que incluye distintas actuaciones en este ámbito, y en el que la Xunta invierte 1M€. Además, el Ayuntamiento de Santiago cuenta con una fuente de financiación extra derivada de la tasa turística que “debe repercutir en medidas de turismo siempre en consonancia con el sector turístico”, afirmó.