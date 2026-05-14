El Ballet Nacional de España hechizará con El amor brujo de Manuel de Falla en la Universidad

jueves 14 de mayo de 2026 , 08:00h

Los días 15 y 16 de mayo la Universidad Carlos III de Madrid acogerá la emblemática obra de Manuel de Falla en su Auditorio, en el Campus de Leganés.

El amor brujo de Manuel de Falla será el protagonista los próximos días 15 y 16 de mayo. Y el escenario lo pondrá la Universidad Carlos III de Madrid, que acogerá esta obra icónica en su Auditorio, en el Campus de Leganés.

La Orquesta de la UC3M interpretará, bajo la dirección de Manuel Coves, una versión en la que participarán, además de la cantaora Esperanza Fernández y la narradora Ana Hernández Sanchiz, los primeros bailarines del Ballet Nacional de España: Inmaculada Salomón, Débora Martínez, Miriam Mendoza, Eduardo Martínez y Matías López.

Conjuros, canciones, danzas, amor… Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, recrea El amor brujo, dándole una visión más actual y personal a este clásico de Manuel de Falla.

A medio camino entre el monodrama, el ballet y la suite de concierto, El amor brujo es una de las partituras más emblemáticas del repertorio orquestal español y su “Danza ritual del fuego”, su página más popular. Reescrita en numerosas ocasiones –entre 1915 y 1925– en distintos formatos, la obra está abierta permanentemente a la creación y la reinvención, así como a la colaboración de artistas con raíces flamencas.

“Este nuevo ballet es una metáfora sobre el amor”, explica Rubén Olmo, quien ha utilizado en su creación solamente a los personajes de la famosa coreografía de Falla para poder hablar de la libertad del amor y sus diferentes formas de amar. Según detalla, “el amor no se puede controlar. Al amor hay que dejarlo libre, que fluya. Hay que sentir su libertad. Es un guiño a la libertad del amor. Todo queda donde tiene que estar. En el amor libre y verdadero”.

Este proyecto se trata de una iniciativa conjunta entre la Orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid y el Ballet Nacional de España.

Programa:

EL AMOR BRUJO

Ballet Nacional de España

Auditorio Universidad Carlos III de Madrid

Viernes 15 de mayo de 2026, 20:00h.

Sábado 16 de mayo de 2026, 20:00h.