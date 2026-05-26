El truco de las peluqueras para que el pelo se vea más bonito y luminoso en verano

martes 26 de mayo de 2026 , 08:00h

Con la llegada del calor, el cabello cambia. La exposición al sol, las altas temperaturas, la humedad y los cambios de rutina hacen que la melena pierda hidratación, se encrespe con más facilidad y pierda parte de su brillo natural. Por eso, los expertos coinciden en que el verdadero secreto para lucir un pelo bonito durante los meses cálidos no está únicamente en el corte o el color, sino en adaptar los cuidados capilares a las nuevas necesidades de la fibra.

Desde Oh My Cut!, Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de la firma, explica que el cabello es especialmente sensible al calor ambiental y a la radiación solar. “Las altas temperaturas afectan directamente a la fibra capilar, provocando pérdida de hidratación, debilitamiento y una mayor tendencia al encrespamiento”, señala.

Además del clásico efecto “pelo seco” del verano, el sol también puede alterar el color. “El cabello tiende a oxidarse, aclararse en exceso y perder intensidad, especialmente en cabellos teñidos o con mechas”, añade la especialista. En los casos más extremos, la fibra puede volverse más frágil y quebradiza.

El gesto que marca la diferencia

Aunque muchas personas buscan renovar el look cuando llega el buen tiempo, las peluqueras insisten en que el auténtico truco para que el cabello se vea bonito es reforzar la hidratación y proteger la fibra capilar del sol.

“El cabello necesita hidratarse con más frecuencia y protegerse adecuadamente de la radiación solar mediante protectores capilares con filtro UV o incluso accesorios como sombreros y pañuelos”, explica Martínez.

Uno de los errores más habituales, según la experta, es pensar que durante las vacaciones el cabello “descansa” y necesita menos atención. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. “Pasamos más horas al aire libre, aumentan la exposición solar y el contacto con factores externos, por lo que es fundamental mantener una rutina consciente de nutrición, reparación e hidratación”, afirma.

Melenas más ligeras y naturales

La llegada de la primavera y el verano también transforma las tendencias capilares. Frente a los peinados rígidos y excesivamente pulidos, esta temporada triunfan las melenas con movimiento, textura natural y acabados más relajados.

Para conseguir ese efecto ligero y fresco, Ana Martínez recomienda apostar por cortes dinámicos, como capas suaves o contornos desfilados, que aportan fluidez y volumen natural al cabello.

En cuanto al peinado, la tendencia actual favorece los acabados desenfadados. “Funcionan mejor las ondas suaves, el secado al aire o el uso del difusor para potenciar la textura natural del cabello”, explica.

Los productos de acabado también juegan un papel importante. Las fórmulas demasiado densas o con exceso de fijación pueden apelmazar la melena y restarle movimiento. Por ello, los expertos aconsejan sustituir ceras pesadas o lacas intensas por productos ligeros que mantengan el brillo y la suavidad natural.

La clave del verano: hidratar y respetar la textura natural

El concepto de “melena bonita” cambia durante los meses cálidos. Ya no se busca un cabello excesivamente perfecto o rígido, sino una imagen más natural, luminosa y saludable. El objetivo es conseguir una melena con movimiento, brillo y aspecto fresco incluso en los días de más calor.

Para lograrlo, los especialistas coinciden en tres claves fundamentales: aumentar la hidratación, proteger el cabello del sol y evitar rutinas agresivas que alteren su textura natural. Porque, como resume Ana Martínez, “un cabello bien cuidado siempre se verá más ligero, saludable y luminoso”.