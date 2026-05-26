Madrid se llena de Lorca, Alberti y Zambrano: así será el gran homenaje al 27

martes 26 de mayo de 2026 , 09:15h

Hubo un tiempo en que Madrid era un hervidero de tertulias, cafés, versos y noches interminables donde la poesía convivía con el teatro, la pintura, la música y la vanguardia. Un siglo después, la ciudad quiere recuperar aquel espíritu libre y luminoso con un gran homenaje a la Generación del 27: más de cien actividades culturales recorrerán teatros, museos, bibliotecas y escenarios madrileños para celebrar a los creadores que transformaron para siempre la cultura española.

El Ayuntamiento de Madrid quiere convertir 2027 en un gran homenaje a la Generación del 27. Bajo el título Madrid en la Generación del 27, la ciudad desplegará desde finales de 2026 y durante todo el año siguiente una programación cultural de gran alcance que reunirá más de un centenar de actividades entre teatro, música, danza, cine, exposiciones, literatura y encuentros divulgativos. La intención es recordar a uno de los grupos creativos más brillantes de la cultura española y, al mismo tiempo, acercarlo a nuevos públicos desde una mirada contemporánea y abierta.

El centenario recuerda aquel encuentro celebrado en 1927 en el Ateneo de Sevilla, donde un grupo de jóvenes escritores y artistas rindió homenaje a Luis de Góngora coincidiendo con el tercer centenario de su muerte. Aquel acto acabaría simbolizando el nacimiento de una generación irrepetible integrada por nombres como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego o María Zambrano, entre muchos otros. Madrid fue uno de los grandes escenarios de aquel movimiento y ahora la ciudad quiere recuperar ese espíritu creativo y cosmopolita.

La programación se repartirá entre numerosos espacios municipales y entidades culturales de la capital. Participarán lugares como Cineteca Madrid, Centro Danza Matadero, Teatro Español, Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Condeduque o varios museos municipales, junto a instituciones colaboradoras como Casa de América, el Institut Français, la Escuela Superior de Música Reina Sofía o el Palacio de Liria.

El teatro tendrá un protagonismo especial. El Fernán Gómez dedicará buena parte de su temporada a revisitar autores y figuras vinculadas al 27. Entre las propuestas más destacadas estará La profanación de Don Juan. Delirio de Buñuel, Dalí y Lorca, una producción propia inspirada en el universo creativo de tres de las figuras más influyentes de la época. También llegará una nueva puesta en escena de Doña Rosita la soltera, de Lorca, y una recuperación de Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes, de María Teresa de León, una autora fundamental cuya relevancia no siempre ha recibido el reconocimiento merecido.

Por su parte, el Teatro Español abrirá su programación con Yerma y completará después la conocida trilogía lorquiana con La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. Además, habrá espacio para escritoras menos frecuentadas en los escenarios, como Luisa Carnés, Victorina Durán o María Zambrano. El objetivo no será únicamente recuperar grandes títulos, sino también ampliar la mirada sobre la generación y rescatar voces que durante años quedaron en un segundo plano.

En Matadero Madrid se apostará por una visión más experimental. La pieza 27 Generation Tour, creada por Carolina Román y Adrián Perea, propondrá una lectura contemporánea de aquel movimiento literario, alejándose de la nostalgia y tratando de conectar sus ideas con el presente.

La danza y el flamenco también formarán parte importante del homenaje. Centro Danza Matadero organizará coloquios y galas dedicadas a la relación entre el flamenco y los artistas del 27, especialmente la influencia que este universo tuvo en figuras como Lorca o Manuel de Falla. Además, Antonio Ruz y Alberto Conejero estrenarán Poemas para un cuerpo, inspirado en la poesía de Luis Cernuda.

El cine contará igualmente con una presencia destacada. Cineteca Madrid ha preparado varios ciclos que explorarán la relación de la Generación del 27 con la gran pantalla. Uno de ellos estará dedicado al humor y reunirá películas firmadas por autores cercanos al grupo, como Edgar Neville o José López Rubio. Otro ciclo pondrá el foco en las incursiones cinematográficas de algunos miembros de la generación, con títulos relacionados con Lorca, Alberti o José Bergamín.

A esta programación se sumarán también el Institut Français y el Instituto Cultural de México con un ciclo dedicado a Luis Buñuel, una de las figuras más universales asociadas al 27. El cineasta aragonés servirá como hilo conductor para recordar la enorme influencia que esta generación tuvo más allá de la literatura.

Condeduque apostará por propuestas escénicas de vanguardia que recuperen el espíritu innovador del grupo, mientras que el Teatro Circo Price ofrecerá un espectáculo familiar pensado para acercar este universo cultural a espectadores de todas las edades mediante el humor y las acrobacias.

Otro de los ejes de la programación será la reivindicación de las mujeres del 27, las conocidas como Las Sinsombrero. Casa de América dedicará conferencias y encuentros a figuras como María Zambrano o Concha Méndez, poniendo el acento en creadoras que durante décadas quedaron fuera de muchos relatos oficiales. También abordará la dimensión americana y el exilio de buena parte de estos autores, una consecuencia directa de la Guerra Civil y de la dispersión posterior de muchos intelectuales españoles.

La música tendrá su espacio gracias a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que ofrecerá un recital centrado en compositores vinculados al ambiente creativo del 27. El programa recorrerá obras de Manuel de Falla, Mompou o Halffter, mostrando cómo música y literatura caminaron muy unidas en aquella época.

Incluso la tauromaquia aparecerá reflejada dentro de esta programación cultural a través del Congreso de Tauromaquia de la Fundación Toro de Lidia, que dedicará una edición especial a la relación entre el mundo taurino y los artistas del 27, especialmente a la figura de Ignacio Sánchez Mejías, torero, escritor y amigo cercano de muchos de ellos.

Los museos municipales también se sumarán al homenaje. El Museo de Historia de Madrid organizará actividades centradas en las mujeres del 27 y exhibirá documentos, fotografías y publicaciones relacionadas con Federico García Lorca. Además, recordará lugares emblemáticos de aquel ambiente intelectual, como la Casa de las Flores, vinculada al arquitecto Secundino Zuazo.

El Museo de Arte Contemporáneo dedicará una exposición a Ramón Gómez de la Serna y su influencia en las vanguardias del momento, mientras que la Imprenta Municipal mostrará durante todo 2027 ediciones singulares de obras de Lorca, Alberti o Emilio Prados.

A esta celebración se unirá también el Palacio de Liria, que exhibirá primeras ediciones y ejemplares históricos de autores del 27 conservados en su biblioteca.

Las bibliotecas municipales tendrán un papel especialmente activo. A lo largo del año organizarán recitales poéticos, talleres, clubes de lectura y encuentros divulgativos. Habrá lecturas colectivas de poemas, espacios temáticos dedicados a los autores del 27 y actividades infantiles inspiradas en textos de Miguel Hernández. Varias bibliotecas especializadas homenajearán además a autores concretos como Dámaso Alonso, Gerardo Diego o María Zambrano.

La programación buscará no solo recordar una época brillante de la cultura española, sino también recuperar el ambiente de intercambio intelectual que convirtió Madrid en uno de los grandes centros creativos de la época. Precisamente con esa idea se incorporará también el Hotel Palace, que pondrá en marcha un ciclo de conversaciones literarias en el llamado 27 Club, evocando las tertulias y reuniones que marcaron la vida cultural madrileña del primer tercio del siglo XX.

Toda esta extensa agenda cultural contará además con una identidad gráfica propia y con una página web específica donde se podrá consultar la programación completa. La intención es que el público pueda identificar fácilmente las actividades relacionadas con el centenario y seguir durante todo 2027 un homenaje que aspira a convertir Madrid en el gran escenario del recuerdo —y también de la reinterpretación contemporánea— de la Generación del 27.