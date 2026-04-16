Primera edición de READ Madrid, Festival de Ideas y Libros en el Museo Reina Sofía

jueves 16 de abril de 2026 , 09:30h

El 17 y 18 de abril, el festival READ Madrid reunirá a escritoras, pensadores, activistas y editoriales independientes para pensar el presente desde la literatura, la teoría y la cultura crítica

El Museo Reina Sofía acogerá los próximos 17 y 18 de abril de 2026 la primera edición de READ Madrid. Festival de Libros e Ideas, propone un laboratorio de investigación colectiva donde escritoras, pensadores, activistas y público investigan conjuntamente los problemas de nuestro tiempo.

Impulsado por el Museo Reina Sofía y READ, el festival combinará mesas de debate, conversaciones, performance, feria editorial y actividades en librerías y espacios culturales de Madrid.

Como argumenta el editor de Verso, Ekaitz Cancela: "READ es un intento de demostrar en la práctica que la cultura puede innovar mejor que el mercado, ofrecer el tipo de respuestas a nuestros problemas que el capitalismo es estructuralmente incapaz de ofrecer y despertar nuestra creatividad colectiva para dar las batallas políticas de nuestro tiempo".

READ Madrid nace de una constatación de fondo: los marcos heredados ya no bastan para comprender un tiempo atravesado por la crisis ecológica, el auge del autoritarismo y la reorganización militar del capitalismo. Frente a ese agotamiento, el festival propone una apuesta clara: hacer de la cultura un espacio fértil desde el que disputar los relatos del presente, tender puentes entre literatura y pensamiento crítico, y construir una infraestructura material para la circulación de ideas en el mundo hispanohablante. En donde la cultura sea un terreno de disputa política frente al mercado.

La primera edición se desplegará en dos sedes principales, el Auditorio 400 del Edificio Nouvel del Museo Reina Sofía e Impact Hub Madrid, y se concibe como un laboratorio de investigación colectiva en el que escritoras, pensadores, activistas y público compartan preguntas sobre los conflictos de nuestro tiempo. La propuesta curatorial parte de una idea central: leer la literatura como teoría y la teoría como literatura, borrando las fronteras rígidas entre análisis, imaginación, narración y práctica.

Para la Directora del centro de Estudios del Museo Reina Sofía, Julia Morandeira: “READ Madrid. Festival de Libros e Ideas reafirma el compromiso del Museo Reina Sofía con el estudio y el debate como prácticas colectivas y públicas; con la defensa de que el arte, la escritura y la intelectualidad se cruzan y dialogan constantemente, así como con el sostenimiento de espacios donde eso ocurre; y con la ampliación y amplificación de voces críticas que expanden los marcos del pensamiento contemporáneo.”

El programa en el Reina Sofía reunirá a voces como Luciana Cadahia, Pedro G. Romero, Luz Pichel, Mario Obrero, Pastora Filigrana, Louisa Yousfi, Dahlia de la Cerda, Fernanda Trías, Layla Martínez, Alberto Santamaría, Olga Rodríguez, Nuria Alabao y Munir Hachemi, además de una performance de Álvaro Romero. Las mesas abordarán cuestiones como el folclore popular como infraestructura política, las tensiones entre lengua, memoria y clase, las nuevas formas de narrar la violencia, el duelo colectivo o la imaginación especulativa frente al colapso contemporáneo.

Junto a la programación del museo, Impact Hub Madrid acogerá una feria editorial independiente con 21 editoriales de España y América Latina, entre ellas Caja Negra, Eterna Cadencia, Siglo XXI, Traficantes de Sueños, Pepitas de Calabaza, Txalaparta, Enclave y Verso Libros. La feria busca articular un espacio curado y coherente que facilite el acceso a la producción intelectual y literaria más relevante del ámbito hispanohablante y refuerce un circuito alternativo de circulación del pensamiento crítico.

READ Madrid nace del trabajo conjunto entre el Museo Reina Sofía y READ a partir de un marco curatorial y crítico compartido, pero con una identidad propia anclada en el contexto madrileño. El festival hace suya y transforma la metodología de las ideas desarrolladas en READ Barcelona (que reúne a 250 editoriales independientes de 44 países), y se enmarca en los 40 años de Verso Books y en la proyección de esa tradición hacia el mundo hispanohablante a través de Verso Libros. Concebida desde el inicio en diálogo con el equipo del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía, esta primera edición aspira a articular un punto de encuentro singular para la literatura, la crítica y las ideas en una ciudad que necesita espacios donde pensar colectivamente el presente.