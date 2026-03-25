Lara Diloy regresa al Teatro de la Zarzuela para dirigir Jugar con fuego los días 4, 5 y 8 de abril

miércoles 25 de marzo de 2026 , 08:30h

Lara Diloy regresa al Teatro de la Zarzuela para compartir la dirección musical de 'Jugar con fuego', de Francisco Asenjo Barbieri, con Álvaro Albiach, y con Marina Bollaín como directora de escena.

Las funciones se celebrarán del 25 de marzo al 12 de abril y contará con Lara Diloy como directora musical los días 4, 5 y 8 de abril

Este nuevo compromiso se enmarca en un momento destacado de su trayectoria, con una agenda de proyectos que consolida su posición como una de las directoras de orquesta más relevantes de su generación.

Además, los días 24 y 25 de abril estará al frente de 'La revoltosa', de Ruperto Chapí, en el Palacio de Festivales de Santander. La producción de Materlíria Producciones, dirigida escénicamente por Federico Figueroa, contará con la orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro Lírico de Santander.

Entre sus proyectos más recientes destaca la dirección, el pasado mes de diciembre, de la ópera 'La Traviata', de Giuseppe Verdi, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería, en una producción impulsada por la Fundación Indaliana para la Música y las Artes (Clasijazz), con el patrocinio de Grupo Cajamar y la colaboración del Ayuntamiento de Almería. La puesta en escena estuvo a cargo de Curro Carreres y contó con las interpretaciones de Juan de Dios Mateos, Sandra Hamaoui y Ángel Ódena, entre otros artistas.

En relación con 'La Traviata', la crítica destacó especialmente su dirección musical. Blanca Vázquez (Lohengrin) escribió: "Diloy supo guiar a la orquesta y al elenco de cantantes de forma óptima, pese a la complejidad de la obra. Con una entrega total hacia los músicos, logró mantener la estabilidad del conjunto, lo que permite augurar una amplia proyección en los próximos años dentro del panorama operístico".

Por su parte, Diego Martínez (Diario de Almería) subrayó: "La dirección musical de Lara Diloy fue uno de los pilares de la noche. Su lectura de la partitura verdiana destacó por la claridad de planos sonoros, el control del tempo dramático y una delicada arquitectura dinámica que permitió respirar a los cantantes. Estuvo arropada por una orquesta, FIMA, también integrada por músicos almerienses, que interpretó con precisión y solidez todos los pasajes, creando la atmósfera íntima de algunas escenas y la majestuosidad de los tempos corales”.

Tras una trayectoria ascendente iniciada con su exitoso debut en 2022 en el Teatro de la Zarzuela con 'Don Gil de Alcalá', Diloy ha debutado recientemente al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta de Extremadura. También ha asumido la dirección musical de 'El bateo' de Federico Chueca y 'La revoltosa' de Ruperto Chapí, dirigidas escénicamente por Juan Echanove, y de otras producciones líricas como El Duelo Mozart vs. Salieri en el Teatro Principal de Zamora, en el marco de la décima edición del Festival LittleOpera Zamora.

Este recorrido artístico, marcado por una proyección constante y una sólida presencia en los principales escenarios, cobra especial relevancia en el contexto actual. En un ámbito donde, según el informe ¿Dónde están las mujeres en las Artes Escénicas? —realizado por la Asociación Clásicas y Modernas y la Fundación SGAE—, solo el 13% de los espectáculos de la temporada 2023-2024 fueron dirigidos musicalmente por mujeres, su figura representa un referente de talento y liderazgo.