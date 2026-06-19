La Feria del Libro de Madrid retrocede en ventas y visitantes

viernes 19 de junio de 2026 , 09:00h

Factura 9,86 millones de euros, un 2,7% menos, y vende 587.014 ejemplares, casi 8.000 menos

Estos datos contrastan con los de 2025, cuando cerró con una facturación de 10,1 millones de euros (que ya era inferior a los 10,8 millones de 2024) pero con una afluencia de público superior al millón de visitantes.

Aunque ya existía un balance preliminar por parte de sus organizadores que indicaba la bajada, este miércoles se han comunicado las cifras definitivas de la 85 edición, a falta únicamente de recibir información de seis de los 523 expositores participantes.

La organización achaca el retroceso en ventas y asistencia a tres factores principalmente: "La coincidencia con la visita del papa León XIV, varios conciertos multitudinarios celebrados en Madrid y distintos episodios de calor intenso" que, en su opinión, "condicionaron la afluencia de público durante algunos días".

También influyó en el resultado final la reducción del horario de apertura respecto a la edición anterior. En 2025 la Feria permanecía abierta hasta las 22:00 horas los viernes, mientras que en esta edición cerró a las 21:00. A ello se sumó el cierre anticipado de tres horas en la jornada final por alerta meteorológica, medida adoptada por la organización para garantizar la seguridad de visitantes, expositores y trabajadores.

Una Feria más accesible y sostenible

En su edición de 2026, la FLMadrid ha reforzado su compromiso con la accesibilidad, la inclusión y la sostenibilidad.

La Feria recibió el sello Dis-Friendly, concedido por Envera, obra social de Iberia, en reconocimiento a las medidas implantadas para facilitar el acceso de todas las personas a la lectura, la programación cultural y los distintos espacios del recinto.

Asimismo, la organización culminó la auditoría externa correspondiente al proceso de certificación conforme a la norma ISO 20121, estándar internacional de referencia para la gestión sostenible de eventos. La certificación, desarrollada con el acompañamiento de la consultora Plan B y auditada por AENOR, ha evaluado de forma integral los impactos ambientales, sociales y económicos de la Feria.