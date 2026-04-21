La Semana Cervantina arranca con el legado de Gonzalo Celorio a la Caja de las Letras

martes 21 de abril de 2026 , 08:15h

Un año más, con motivo del Día Internacional del Libro, el Instituto Cervantes participa con su Semana Cervantina en la celebración global de la literatura que tiene lugar cada 23 de abril, con el propósito de promover la lectura y el acceso a la cultura.

El martes 21 de abril el Instituto Cervantes celebrará el legado del mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) a la Caja de las Letras, homenajeando así al editor, ensayista, narrador, catedrático y crítico literario mexicano, que depositará su legado en la caja n.º 1474.

Con este acto, el Cervantes reconoce la relevancia de un autor que ha consolidado una voz literaria importante y reflexiva, además de ser una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana contemporánea y premio Cervantes 2025. Posteriormente al legado, el homenajeado mantendrá una charla con el director de la institución, Luis García Montero.

Un puente entre México y España

El jurado que le concedió el Premio Cervantes en noviembre del año pasado destacó «la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica».

Celorio es doctor en Lengua y Literaturas Hispánicas, especializado en Literatura Hispanoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha desarrollado su labor como académico y docente.

Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que es su director, y también miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas Amor propio, El viaje sedentario, Y retiemble en sus centros la tierra, El metal y la escoria y Mentideros de la memoria, así como los ensayos Los subrayados son míos y Cánones subversivos.

El legado y la charla se podrán seguir a través del canal de directos y el canal de YouTube del Instituto Cervantes.



Referentes de la cultura argentina



Asimismo, el miércoles 22 de abril, en colaboración con la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio, el Instituto Cervantes inaugurará la exposición «María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada», un diálogo entre las argentinas María Elena Walsh (1930-2011) y Sara Facio (1932-2024).



Estas dos artistas fueron dos grandes figuras de la cultura latinoamericana del siglo XX que entendieron su arte como una forma de resistencia frente al autoritarismo y la injusticia: Facio desde la fotografía y sus retratos de escritores y Walsh desde la poesía, la música, la escena y el ensayo.



La inauguración de la exposición, que estará abierta hasta el 26 de julio, se podrá seguir a través del canal de directos y el canal de YouTube del Instituto Cervantes.



Broche del grupo Tulsa



Por otra parte —en colaboración con Apple Music—, ese mismo miércoles 22 el Cervantes inaugurará la exposición «Las mejores letras en español», que propone leer como textos poéticos y narrativos las letras de las canciones escritas por relevantes autores y autoras españoles de los siglos XX y XXI como José Luis Perales, Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocio Márquez o El Chojín, entre otros.



Darán la bienvenida Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y el equipo de Apple Music España. También participarán algunos de los autores cuyas obras se recogen en la muestra y cerrará la inauguración la actuación del grupo Tulsa, de Miren Iza, compositora y cantante vasca que comenzó su andadura en la música a finales de los 90 con el grupo de punk pop femenino Electrobikinis.



La inauguración de la exposición, que estará abierta hasta el 21 de junio, se podrá seguir a través del canal de directos y el canal de YouTube del Instituto Cervantes.

Actividades en la red de centros

Numerosos centros del Instituto Cervantes (repartidos en los cinco continentes y con presencia en cien ciudades en el exterior) se sumarán a esta programación con actividades como talleres, presentaciones, conferencias o lecturas.

Se puede consultar toda la programación de la red de centros en el Boletín cultural del Instituto Cervantes, y, entre ellas, destacan en Berlín un coloquio con los periodistas Rosa María Calaf y Paul Ingendaay; además, en El Cairo habrá un encuentro con la escritora Irene Vallejo y un concierto de guitarra.

Por su parte, el centro de Nápoles acogerá la lectura dramatizada de documentos encontrados en el Archivio di Stato de la ciudad, mientras que en Tetúan se celebrará un coloquio sobre la situación actual de los derechos de autor con el editor Pau Centellas Gavín, la abogada Asmae Abehkane y los profesores Ali El Hanaoudi y Samir Chahouati.

Asimismo, Manila programará un día cultural que incluye el recital de poetas filipinos contemporáneos y un concierto de jazz y Salvador de Bahía albergará el coloquio «Cartografías Hispano-Latinoamericanas – Voces de Mujeres», con las escritoras Clarissa Macedo, Mariana Paim, Lorena Grisi, Jessika de Oliveira, Iolanda Costa.