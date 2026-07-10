House of Wunder y Relojería Alemana sellan un acuerdo de distribución exclusiva

viernes 10 de julio de 2026 , 12:53h

La firma de alta relojería, joyería y lifestyle fundada por Michael Wunderman elige a la histórica empresa mallorquina, con 147 años de trayectoria, como su primer distribuidor oficial en el mundo

House of Wunder, la exclusiva firma de alta relojería, joyería y lifestyle, y Relojería Alemana, referente internacional en alta joyería y distribuidor de algunas de las manufacturas relojeras más prestigiosas del mundo, anuncian un acuerdo de distribución en exclusiva. Gracias a esta alianza, Relojería Alemana se convierte en el primer punto de venta de House of Wunder a nivel mundial.

Fundada por Michael Wunderman y con sede en Palma de Mallorca, House of Wunder nace con la vocación de fusionar una intensidad cautivadora con la obsesión suiza por el detalle, creando auténticas piezas de arte para llevar que se convierten en una extensión de la personalidad de quien las luce.

Su primera colección de relojería, Amplifier, está formada por una compleja arquitectura de 492 componentes individuales y ha sido concebida bajo los más exigentes estándares de la alta relojería suiza. A ella se suma Wunderflow, la colección de alta joyería de la firma, que traslada el mismo lenguaje creativo a pendientes, pulseras, anillos y collares, articulados en torno al icónico diseño de eslabones que define el universo estético de House of Wunder.

La relación de Michael Wunderman con la alta relojería se remonta a varias generaciones. Su padre, Severin Wunderman, fue el creador de Gucci Timepieces y posteriormente convirtió a Corum en una de las grandes referencias internacionales del sector. Ese legado forma parte del ADN creativo de House of Wunder y se refleja en la visión de Michael sobre lo que un reloj o una joya pueden llegar a ser cuando se liberan de las convenciones. House of Wunder es la expresión de esa visión personal: una firma que invita a transformar cada momento en una combinación de aventura y elegancia. Un espíritu salvaje en su versión más refinada.

Fundada en 1879, Relojería Alemana se ha consolidado como uno de los grandes referentes internacionales en alta joyería y relojería de prestigio. Construida sobre los pilares de la calidad, la tradición y la innovación constante, la compañía ha ampliado su presencia a lo largo de los años con boutiques situadas en algunos de los enclaves más emblemáticos de Palma de Mallorca, como el Passeig del Born y la calle Colón.

Actualmente, Blanca, Paula y Pablo Fuster, cuarta generación de la familia, continúan preservando los valores y el savoir-faire que han definido a Relojería Alemana durante casi siglo y medio. En 2026, la firma celebrará su 147º aniversario, manteniendo intacto su compromiso con la excelencia, la innovación y un servicio altamente personalizado capaz de responder a las expectativas de una clientela internacional cada vez más exigente.

Ambas firmas comparten mucho más que su sede en Palma de Mallorca. Son empresas familiares con una profunda herencia multigeneracional ligada a la alta relojería, construida por generaciones de fundadores y sucesores convencidos de que la excelencia solo puede alcanzarse con el paso del tiempo. House of Wunder ha elegido Relojería Alemana como el entorno comercial capaz de reflejar la ambición, la artesanía y el nivel de excelencia que definen sus creaciones.

"Compartimos esta isla y compartimos también un legado familiar ligado a la alta relojería", afirma Michael Wunderman, fundador y director creativo de House of Wunder. "Relojería Alemana lleva 147 años ganándose la confianza de algunos de los coleccionistas más exigentes del mundo. Ese es precisamente el nivel de excelencia para el que concebimos House of Wunder."