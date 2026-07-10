VI edición de Arte Vivo en la Plaza

viernes 10 de julio de 2026 , 12:49h

Arte Vivo en la Plaza regresa este verano a la Comunidad de Madrid con una nueva edición que volverá a convertir plazas y espacios públicos en lugares de creación, encuentro y participación ciudadana. El proyecto, que celebra en 2026 su VI edición, recorrerá once municipios madrileños entre los meses de julio y septiembre con una programación que acerca el arte contemporáneo a la vida cotidiana de los pueblos.

Organizado por la Comunidad de Madrid y comisariado por La Juan Gallery, Arte Vivo en la Plaza propone una forma diferente de relacionarse con la creación contemporánea. Lejos de los espacios expositivos convencionales, las obras suceden en directo y se construyen en diálogo con el entorno y con las personas que lo habitan. El público deja de ser un mero observador para convertirse en parte activa de cada experiencia.

Durante dos fines de semana de julio y una semana de septiembre, artistas locales compartirán espacio con cinco creadores invitados por La Juan Gallery: Mónica Mura, Sara Gema, Mocholi, Yolanda Andrés y Julio Linares. Pintura en vivo, arte textil, acciones participativas, performance y experimentación sonora transformarán las plazas en espacios de encuentro: refranes que cobran vida, bordado colectivo, cencerros que cuentan nuevas historias, un homenaje colaborativo al artista Ocaña y mucho más. Cada encuentro transformará temporalmente la plaza en un laboratorio abierto para la imaginación, la conversación y el intercambio.

Los once municipios participantes en Arte Vivo en la Plaza 2026 son, por orden cronológico, Robledo de Chavela, Patones de Abajo, Belmonte del Tajo, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Villar del Olmo, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Valdemorillo, Chinchón y Carabaña.

Una de las singularidades del proyecto es la convivencia entre artistas invitados y creadores locales procedentes de disciplinas muy diversas. Música, artesanía, artes escénicas, pintura, tradiciones populares y propuestas comunitarias se encuentran en un mismo espacio para generar experiencias únicas e irrepetibles en cada municipio.

Cinco experiencias para habitar la plaza

La artista, performer e investigadora sarda Mónica Mura presentará Sonallada, una acción sonora inspirada en la memoria de la trashumancia y en el uso de cencerros artesanales. A través del sonido, el movimiento y la presencia colectiva, la pieza transforma estos tradicionales objetos en una experiencia contemporánea de escucha compartida.

Con Al pie de la letra, Sara Gema propone una performance basada en la interpretación literal de refranes y expresiones populares, realidades muy presentes en cualquier plaza de pueblo, lo que da aún más fuerza a esta propuesta. El resultado es una acción cargada de humor e ironía que invita al público a observar de otra manera las palabras que utiliza cada día.

El artista transdisciplinar Mocholi llevará a las plazas Vestirse de sol, una propuesta participativa inspirada en la figura de Ocaña. A partir de una gran túnica blanca, vecinos y vecinas irán incorporando cintas donde escribirán deseos, recuerdos o anhelos personales. El vestido crecerá de pueblo en pueblo hasta convertirse en una gran obra colectiva, un archivo vivo construido con las voces y emociones de toda la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la artista Yolanda Andrés, que creció jugando en la mercería de su madre, desarrollará Bordar el cuidado, una acción colaborativa que parte de una idea: bordar también puede ser una forma de encontrarse. Utilizando el bordado para reunir a personas de distintas generaciones, niños, mayores y familias compartirán tiempo, conversación y creatividad alrededor de una práctica manual que convierte la plaza en un espacio para los vínculos, el aprendizaje mutuo y los cuidados comunitarios.

Finalmente, el artista visual Julio Linares presentará Un pueblo imaginado, una propuesta de pintura en vivo que recupera la figura del retratista ambulante para reinterpretarla desde una mirada contemporánea. Los vecinos retratados se transformarán en personajes simbólicos y mitológicos, construyendo entre todos una singular memoria visual de los pueblos madrileños.

CALENDARIO

Robledo de Chavela. Viernes, 17 de julio de 2026. 20:30 h. Plaza de España.

Patones de Abajo. Sábado, 18 de julio de 2026. 20:30 h. Plaza de la Constitución.

Belmonte del Tajo. Domingo, 19 de julio de 2026. 20:00 h. Plaza de la Constitución.

Manzanares el Real. Jueves, 23 de julio de 2026. 20:30 h. Plaza del Ayuntamiento.

Buitrago del Lozoya. Sábado, 25 de julio de 2026. 12:00 h. Plaza de los Caídos.

Villar del Olmo. Domingo, 26 de julio de 2026. 20:00 h. Plaza Mayor.

Villaviciosa de Odón. Miércoles, 2 de septiembre de 2026. 20:00 h. Plaza de la Constitución.

Navalcarnero. Jueves, 3 de septiembre de 2026. 20:00 h. Plaza del Teatro.

Valdemorillo. Viernes, 4 de septiembre de 2026. 20:00 h. Plaza de la Constitución.

Chinchón. Sábado, 5 de septiembre de 2026. 20:00 h. Plaza Mayor.

Carabaña. Domingo, 6 de septiembre de 2026. 12:00 h. Plaza de España.