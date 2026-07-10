Wizz Air aterriza con fuerza en España: Madrid y Valencia serán sus primeras bases operativas

viernes 10 de julio de 2026 , 12:45h

Wizz Air acelera su expansión en España con la apertura de una base operativa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que comenzará a funcionar en noviembre. Desde estas instalaciones, la aerolínea operará 27 rutas hacia 12 países, consolidando a Madrid como uno de sus principales centros de operaciones en Europa occidental. Además, la compañía de bajo coste abrirá una segunda base en Valencia y, por primera vez, entrará en el mercado doméstico español con vuelos entre Madrid y Asturias, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela.

La estrategia de crecimiento fue presentada por Jozsef Váradi, consejero delegado de Wizz Air, durante un acto celebrado en Madrid que reunió a representantes institucionales y directivos de Aena. En su intervención, el ejecutivo destacó el papel estratégico que España desempeña en los planes de la compañía y subrayó que el mercado español se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión para la aerolínea, tanto por su potencial de crecimiento como por el aumento sostenido de la demanda.

Durante su intervención, Váradi repasó la evolución de Wizz Air en Europa, donde la compañía lidera el mercado en Europa Central y Oriental con una cuota del 27,8%. La aerolínea cuenta con una flota de 270 aviones Airbus, de los que el 75% son modelos A320neo, una tecnología que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones. Asimismo, destacó que Wizz Air figura entre las diez aerolíneas de bajo coste más seguras del mundo, según el ranking elaborado por AirlineRatings para 2026.

España, uno de los mercados clave para Wizz Air

España se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de Wizz Air en Europa. En los últimos cinco años, la aerolínea ha multiplicado por cinco su capacidad en el país, pasando de ofrecer cerca de tres millones de plazas antes de la pandemia a 15 millones de asientos en la actualidad, con un crecimiento medio anual superior al 50%.

Actualmente, la compañía opera en 16 aeropuertos españoles y ofrece 151 rutas que conectan España con 15 países, una red que continuará ampliándose con la puesta en marcha de las nuevas bases de Madrid y Valencia. Con esta expansión, Wizz Air alcanza ya una cuota cercana al 5% del mercado aéreo español, consolidando al país como uno de los ejes de su desarrollo en Europa.

Váradi subrayó que la estrategia de expansión de Wizz Air no se limita a reforzar su presencia en los grandes aeropuertos, sino que también apuesta por mejorar la conectividad de aeropuertos regionales con potencial de crecimiento. Como ejemplo, destacó la incorporación de Asturias a la nueva red de vuelos nacionales de la compañía, una decisión que, según explicó, contribuirá a ampliar las opciones de movilidad de los pasajeros y a reforzar las conexiones entre distintas regiones españolas.

Madrid incorporará nuevos destinos

La nueva base de Wizz Air en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas comenzará a operar con dos Airbus A321neo basados de forma permanente, lo que permitirá incrementar la capacidad de la aerolínea en cerca de cinco millones de asientos anuales.

La expansión traerá consigo nuevas conexiones tanto nacionales como internacionales. Además de los vuelos a Asturias, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela, la compañía estrenará una ruta diaria entre Madrid y Pisa, aumentará a dos frecuencias diarias sus operaciones con Milán, ofrecerá tres vuelos diarios a Roma y reforzará la programación con Londres, uno de sus destinos con mayor demanda.

El crecimiento de la operativa también tendrá un impacto en el empleo. La aerolínea prevé incorporar pilotos y tripulantes de cabina para su nueva base madrileña, además de generar puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad aeroportuaria, los servicios auxiliares y el sector turístico.

Objetivo: superar los 100 millones de pasajeros

Los planes de crecimiento de la aerolínea pasan por alcanzar los 89 millones de pasajeros este año y rebasar la barrera de los 100 millones en 2027. Para lograrlo, Wizz Air continuará ampliando su red de bases operativas, incorporando nuevos aviones y reforzando su oferta de rutas en los mercados con mayor potencial de crecimiento, entre ellos España.

Aena valora la apuesta por España

Durante la presentación, representantes de Aena subrayaron la evolución que ha experimentado Wizz Air en la red aeroportuaria española. En apenas unos años, la compañía ha pasado de ocupar posiciones secundarias a situarse entre las principales aerolíneas que operan en los aeropuertos gestionados por el gestor aeroportuario.

Asimismo, destacaron que la estrategia de la compañía favorece no solo a grandes infraestructuras como Madrid o Valencia, sino también a aeropuertos regionales, al mejorar la conectividad y generar nuevas oportunidades para el turismo y la economía local.

Con esta nueva fase de crecimiento, Wizz Air consolida su presencia en España y convierte a Madrid en uno de los principales ejes de su desarrollo en Europa occidental.