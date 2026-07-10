El piloto de Fórmula 1 Zhou Guanyu nuevo embajador global de Tommy Hilfiger

viernes 10 de julio de 2026 , 12:51h

La firma de moda refuerza su vinculación con el universo de la Fórmula 1 con la incorporación del piloto chino, actual reserva del Cadillac Formula 1® Team, una de las figuras con mayor proyección internacional del automovilismo.

Tommy Hilfiger ha anunciado la incorporación de Zhou Guanyu como nuevo embajador global de la marca, reforzando así su histórica relación con el mundo del motor y, en particular, con la Fórmula 1. La colaboración coincide con la alianza de la firma con el Cadillac Formula 1® Team, del que Zhou forma parte como piloto de reserva.

Primer piloto chino en competir en la Fórmula 1, Zhou Guanyu se ha convertido en una de las personalidades más reconocidas del automovilismo internacional. Su proyección deportiva, unida a un estilo personal cada vez más influyente, encaja con la estrategia de Tommy Hilfiger de conectar moda, deporte y cultura contemporánea.

Para Tommy Hilfiger, el piloto representa una nueva generación de talentos cuya influencia trasciende el ámbito deportivo. «Zhou Guanyu representa a una nueva generación de talentos cuya influencia va mucho más allá de la pista de carreras. Lo que más me entusiasma es su forma de enfocar el estilo: con confianza, individualidad y autenticidad», señaló el diseñador.

Por su parte, Zhou destacó la estrecha relación que mantiene entre la moda y su identidad personal. «La moda forma parte de mi ADN; he crecido sabiendo que la ropa no es solo algo práctico, sino todo un lenguaje. El estilo es una oportunidad para contar tu historia sin palabras», explicó el piloto, quien también subrayó el papel que Tommy Hilfiger ha desempeñado durante décadas en la evolución de la imagen de los pilotos fuera de los circuitos.

Con este nombramiento, la firma estadounidense continúa consolidando su presencia en el automovilismo, un ámbito en el que mantiene una larga trayectoria de colaboraciones con algunos de los nombres más destacados del deporte. Zhou Guanyu se suma así a una lista de embajadores que incluye a Lewis Hamilton, Sergio "Checo" Pérez, Rafael Nadal y Thierry Henry.

La incorporación del piloto chino también responde al creciente interés global por la Fórmula 1 y al objetivo de la marca de conectar con una nueva generación de consumidores que encuentran en el deporte, la moda y el entretenimiento un mismo espacio de expresión.