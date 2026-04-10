Iberia alcanza el cuarto puesto mundial en puntualidad en marzo

viernes 10 de abril de 2026 , 09:45h

Iberia se ha situado en el mes de marzo como la cuarta aerolínea más puntual del mundo, y la sexta de Europa, según el ranking elaborado por la consultora internacional Cirium. De esta forma la aerolínea consolida su posición en el top ten a nivel mundial.

Durante el pasado mes de marzo, el 88,30 % de los 15.899 vuelos operados por la aerolínea española llegaron puntualmente a su destino. En esta categoría compiten las compañías con mayor número de Asiento-Kilómetro-Disponible (ASK por sus siglas en inglés) en el mercado; en concreto, tienen que situarse dentro del 10% de las aerolíneas con más ASK del mundo y que, además, operen, al menos, en tres regiones.

Ramiro Sequeira, director de Producción de Iberia, ha subrayado que este reconocimiento, que posiciona a la compañía como la cuarta aerolínea más puntual del mundo, es el resultado del trabajo conjunto de toda la organización. “La puntualidad no es casualidad, sino la consecuencia de una planificación precisa y del compromiso diario de nuestros equipos. Desde las áreas operativas hasta las tripulaciones, el personal de tierra y mantenimiento, todos desempeñan un papel clave para garantizar que cada vuelo salga y llegue a tiempo. Este logro refleja, además, nuestro firme compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Demuestra, además, la robustez de nuestro programa de vuelos”.