SONAFILM mantiene la música para el audiovisual español como uno de los ejes de su programación

jueves 16 de julio de 2026 , 08:30h

- La octava edición de SONAFILM acogerá los espectáculos “Versión española: Antón García Abril”, “Cine de barrio” y la cuarta edición de “Made in Spain”, con siete compositores españoles invitados.

La música para el audiovisual español volverá a ocupar un lugar destacado en la octava edición de SONAFILM, el Festival Internacional de Música de Cine Marina Alta, que se celebrará del 31 de julio al 22 de agosto con ocho conciertos repartidos en las localidades alicantinas de Ondara, Dénia, Calp, Beniarbeig, Xàbia/Jávea y Pego. En una edición dedicada al cine épico e histórico, el festival mantendrá la creación sonora nacional como uno de sus grandes ejes, con tres propuestas dedicadas a distintas vertientes del audiovisual español, como son el legado de Antón García Abril, los clásicos del cine popular anterior a la Transición y los compositores actuales del cine, la televisión y otros formatos audiovisuales.

“Después de la gran acogida de las propuestas dedicadas el pasado año a la música audiovisual española, queríamos que esta línea no fuera algo puntual, sino una seña de identidad estable dentro de SONAFILM”, explica Javier Gil, director del festival. Por su parte, Pedro J. Mérida, productor del evento, señala que “en una edición centrada en las grandes epopeyas cinematográficas, también nos parecía importante reivindicar la memoria sonora propia de nuestro país, desde un maestro imprescindible como Antón García Abril hasta las canciones que marcaron al cine popular y los compositores que hoy siguen escribiendo para películas, series y videojuegos”.

El proyecto más ambicioso dentro de esta línea dedicada a la creación nacional será, de nuevo, “Made in Spain”, que regresará con su cuarta entrega el 14 de agosto al Auditori de Calp (Av. Masnou, 1) a las 20:00 horas. Convertido ya en uno de los formatos más reconocibles de SONAFILM, este concierto sinfónico se ha consolidado como una plataforma singular para visibilizar la música para el audiovisual español, al reunir sobre el escenario a varios de sus propios creadores y llevar sus obras al directo orquestal. Organizada en colaboración con Fundación SGAE y con el apoyo de la asociación Musimagen, la velada estará interpretada por la Universal Symphony Orchestra bajo la dirección de José Martínez Colomina y contará con la participación de Federico Jusid (“El secreto de sus ojos”), Arnau Bataller (“Mediterráneo”), Aránzazu Calleja (“Akelarre”), Juanjo Molina (“Crushed Wings”), Iván Martínez Lacámara (“La casa de papel”), Álvaro Peire (“Zorro”) y Maite Arroitajauregi (“Akelarre”).

El festival también ofrecerá dos propuestas que amplían esta mirada al patrimonio sonoro español desde perspectivas muy diferentes, impulsadas junto a los ayuntamientos organizadores de cada concierto. La primera, “Versión española: Homenaje a Antón García Abril” (31 de julio en la Sala Multiespai l’Androna de Baleària -Estación Marítima, S/N-, en Dénia), abrirá la programación de SONAFILM 8 con un recorrido por la obra de una figura esencial de la música española para cine y televisión. Organizado por Fundación Creativa Dénia, el concierto estará interpretado por el Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna bajo la dirección de Julio Chinea. La segunda, “Cine de barrio” (5 de agosto en la Plaça de la Constitució de Xàbia/Jávea), recuperará algunas de las canciones más icónicas del cine popular español, con temas como “Balada triste de trompeta”, “La vida sigue igual”, “Los chicos con las chicas” o “Las cosas del querer”, interpretadas por la Bad Education Band bajo la dirección musical de David Quevedo y con las voces solistas de Esther Ovejero, Fran León y Elisabeth Álvarez-Ossorio.

Además, como complemento a “Made in Spain IV”, el sábado 15 de agosto a las 11:30 horas tendrá lugar en la Sala Multiespai l’Androna de Baleària, en Dénia, una nueva edición de la charla abierta al público “Hablemos de Música de Cine”. Moderado por Gorka Oteiza, responsable del portal de música de cine SoundTrackFest, el encuentro reunirá a los compositores invitados para abordar sus procesos creativos y acercar al público el trabajo que hay detrás de la música para cine, televisión y otros formatos audiovisuales. La entrada será libre hasta completar aforo.

Siete compositores, siete miradas

Federico Jusid es uno de los compositores más internacionales vinculados al audiovisual español. Pianista, compositor y director de orquesta argentino afincado entre Madrid y Los Ángeles, combina su actividad en salas de concierto con una extensa trayectoria en cine y televisión.

Arnau Bataller ha trabajado con directores como Jaume Balagueró, Cesc Gay, Fernando León de Aranoa, Pau Freixas, Marcel Barrena o María Ripoll. Formado en la University of Southern California, también desarrolla una destacada labor docente en composición para medios audiovisuales.

Aránzazu Calleja nació en Bilbao y es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y profesora de violín por el Conservatorio Superior J.C. Arriaga. Tras ampliar su formación en Barcelona y en Berklee College of Music, ha desarrollado una carrera marcada por la búsqueda de un lenguaje sonoro propio para la imagen.

Juanjo Molina es compositor, productor musical, orquestador y director de orquesta especializado en música para cine, televisión, videojuegos y artes escénicas. También desarrolla una importante labor docente e investigadora, y ha sido premiado por bandas sonoras de “Crushed Wings” y “A Real Family”.

Iván Martínez Lacámara es una figura clave de la música televisiva española reciente. Nacido en Zaragoza en una familia de músicos, ha compuesto y producido partituras para series como “La casa de papel”, “Vis a vis”, “Sky Rojo”, “El barco”, “El embarcadero”, “Los hombres de Paco”, “Zorro” o “Laura y sus misterios

Álvaro Peire inició su formación musical a los nueve años en el Real Conservatorio de Música de Madrid y posteriormente amplió estudios en Estados Unidos y Europa, especializándose en jazz, composición y orquestación. Su trayectoria se mueve entre la composición, la dirección musical, la docencia y la interpretación, con colaboraciones junto a artistas como Joaquín Sabina, Miguel Bosé, Rosana, Ismael Serrano, Ana Torroja o Pedro Guerra.

Maite Arroitajauregi, conocida artísticamente como Mursego, es violonchelista, compositora e intérprete. Formada en el ámbito clásico y vinculada también a la escena musical vasca, ha desarrollado un lenguaje muy personal basado en el uso del chelo, los loops, la voz, elementos folclóricos y una instrumentación poco convencional.

Una edición de grandes epopeyas

La octava edición de SONAFILM, que se celebrará del 31 de julio al 22 de agosto de 2026, contará con ocho conciertos repartidos en seis localidades de la Marina Alta: Ondara, Dénia, Calp, Beniarbeig, Xàbia/Jávea y Pego. De este modo, el festival mantendrá su carácter territorial y su apuesta por descentralizar la cultura musical y cinematográfica, acercando propuestas sinfónicas, divulgativas y populares a distintos municipios de la Marina Alta.

La programación de este año estará dedicada al cine épico e histórico, con Trevor Jones como gran invitado y con un gran concierto de clausura, “La era de los imperios”, concebido como viaje musical por las grandes epopeyas cinematográficas. Junto a este eje principal, SONAFILM 8 ofrecerá propuestas de muy diversa naturaleza, desde conciertos de música para cine y televisión hasta espectáculos vinculados a la percusión, el cuarteto de cuerda, las grandes voces femeninas del cine o la creación audiovisual española.