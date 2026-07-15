Claves para convertir una escapada en una experiencia de bienestar

Con motivo del Día Internacional del Autocuidado, que se celebra el próximo 24 de julio, Radisson Hotel Group propone redescubrir el bienestar desde una perspectiva más amplia: dedicar tiempo a desconectar del ritmo diario, reconectar con la naturaleza, moverse, descansar y disfrutar de experiencias que favorezcan el equilibrio físico y mental. En este contexto, el Blau Gran Hotel Las Caldas, a member of Radisson Individuals, a ocho kilómetros de Oviedo (Asturias), reúne todos estos ingredientes en un entorno donde el paisaje, las aguas termales y la gastronomía convierten una escapada en una auténtica experiencia de autocuidado.

Radisson Hotel Group (RHG), en el marco de esta fecha señalada, invita a redescubrir el valor de los viajes que permiten reconectar con uno mismo, en un contexto en el que 6 de cada 10 españoles dicen sufrir estrés, según datos de 2025 del Consejo General de la Psicología de España (COP).

"Cada vez más viajeros buscan que sus escapadas aporten algo más que descanso. La posibilidad de conectar con la naturaleza, mantenerse activos, disfrutar de una gastronomía de calidad y dedicar tiempo al bienestar se ha convertido en un factor decisivo a la hora de elegir destino. En Radisson Hotel Group trabajamos para ofrecer experiencias que respondan a esta nueva forma de viajar. Porque, en ocasiones, cuidarse no requiere grandes cambios: basta con cambiar de paisaje, caminar entre montañas, disfrutar de una buena comida o reservar unas horas para desconectar del mundo y volver a conectar con uno mismo”, comenta Fernando Sánchez, el director general del Blau Gran Hotel Las Caldas, a member of Radisson Individuals.

Por ello, Radisson Hotel Group comparte cinco claves para convertir cualquier escapada en una auténtica experiencia de bienestar.

Cambiar el ritmo a través de la naturaleza

Rodearse de espacios naturales es una de las formas más sencillas de desconectar de la rutina diaria. Situado entre el entorno natural de la zona y el río Nalón, el Blau Gran Hotel Las Caldas, a member of Radisson Individuals, ofrece un entorno privilegiado donde los más de 10.000 metros cuadrados de jardines y la tranquilidad del paisaje invitan a bajar el ritmo desde el primer momento. El hotel, construido en 1776, dispone de 79 habitaciones de estilo victoriano diseñadas con esmero para la comodidad y relajación de todos los huéspedes.

Muy cerca del hotel, se encuentran puntos de interés como la Catedral de San Salvador de Oviedo, a aproximadamente 10 km del hotel, y uno de los enclaves más emblemáticos de Asturias; o la iglesia de Santa María de Naranco, también a unos 7 km del recinto, un complejo arquitectónico de estilo prerrománico asturiano.

Reservar tiempo para el descanso consciente

El autocuidado también consiste en concederse momentos de pausa. Espacios diseñados para la relajación ayudan a recuperar el equilibrio físico y mental y a desconectar del ritmo acelerado del día a día.

En este sentido, Aquaxana, un spa de lujo rodeado de 4.000 metros cuadrados de jardines complementa la experiencia con piscinas climatizadas, hidroterapia, jacuzzis, cascadas y espacios de relajación inspirados en la tradición termal asturiana, además de un completo centro deportivo para quienes desean combinar descanso y actividad física.

Asimismo, el hotel cuenta con el Royal Spa, que dispone de zonas de piscina y aguas termales, así como 25 acogedoras salas donde los huéspedes pueden realizarse una amplia variedad de tratamientos y experiencias de bienestar personalizadas.

Incorporar el movimiento como parte del viaje

El bienestar también pasa por mantenerse activo. Más allá del ejercicio convencional, caminar, practicar senderismo o disfrutar de actividades al aire libre contribuye a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

Aparte de las numerosas rutas de senderismo y ciclismo que el hotel tiene en su entorno, el Blau Gran Hotel Las Caldas cuenta con el campo de golf ‘Las Caldas’, con 18 hoyos y un recorrido de 5.678 metros, que destaca por estar rodeado de un gran paisaje natural.

Asimismo, el hotel ofrece varias actividades guiadas como clases de yoga o pilates al aire libre, que llevan a cabo en el entorno natural del recinto.

Cuidarse también a través de la gastronomía

Dedicar tiempo a disfrutar de una comida, descubrir los sabores locales o compartir la mesa son experiencias que enriquecen cualquier viaje.

La oferta gastronómica del Blau Gran Hotel Las Caldas se articula en torno a dos espacios diferenciados. Por un lado, el restaurante Viator, donde la cocina asturiana y el producto local son los grandes protagonistas. Por otro, quienes busquen una experiencia más sofisticada pueden disfrutar de Scada, considerado uno de los restaurantes de referencia de Oviedo.

La propuesta se completa con el Lounge & Terrace Bar, un espacio ideal para disfrutar de desayunos completos y momentos de descanso en un ambiente relajado.

Volver a casa con más energía de la que se tenía al llegar

Una escapada de bienestar no busca únicamente cambiar de destino, sino cambiar de perspectiva. El objetivo es regresar con una mayor sensación de descanso, equilibrio y conexión con uno mismo.

Con motivo del Día Internacional del Autocuidado, Radisson Hotel Group invita a elegir experiencias que integren naturaleza, bienestar, actividad física y gastronomía, demostrando que, en ocasiones, el mejor viaje es aquel que también ayuda a cuidarse.