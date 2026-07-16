El Movistar Arena agota en hora y media las entradas gratuitas para ver la final del Mundial en pantalla gigante

jueves 16 de julio de 2026 , 08:00h

El recinto instalará una pantalla de 16x9 metros (144 metros cuadrados) y sumará sus otras 10 pantallas fijas, además de contar con la actuación previa de DJ Nano para animar la fiesta

El Movistar Arena ha agotado las 15.000 entradas gratuitas para el visionado público de la final del Mundial en apenas hora y media desde la apertura de la taquilla, lo que supone un ritmo de descarga de unas 166 entradas por minuto. La iniciativa, promovida conjuntamente por la Comunidad de Madrid y el Movistar Arena, ha logrado así un éxito sin precedentes. La taquilla virtual, habilitada a través de la plataforma Baila del recinto, se abrió justo al finalizar la victoria de España sobre Francia en la semifinal y registró un ritmo de reservas que dejó todo el aforo cubierto en noventa minutos.

La cita, que convertirá al Movistar Arena en uno de los grandes puntos de encuentro de los aficionados en Madrid, se retransmitirá en una pantalla gigante de 16x9 metros, proporcionada por Fluge Audiovisuales, socio audiovisual del recinto, lo que equivale a 144 metros cuadrados de imagen. A esta pantalla principal se sumarán las otras 10 pantallas fijas distribuidas por el recinto, garantizando una experiencia envolvente para todo el público asistente independientemente de su ubicación.

El ambiente previo al partido estará amenizado por la actuación en directo de DJ Nano, uno de los DJs de mayor proyección internacional, que pondrá música para caldear el ambiente y animar a la Selección Española antes del pitido inicial.

Con esta iniciativa, el Movistar Arena se suma a la fiesta del fútbol y refuerza su papel como espacio de referencia para grandes eventos deportivos y de entretenimiento en la ciudad de Madrid.