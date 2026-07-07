Trevor Jones, compositor de El último mohicano, Excalibur o Dentro del laberinto, en el SONAFILM

martes 07 de julio de 2026 , 08:00h

El compositor sudafricano Trevor Jones, nominado en varias ocasiones a los premios BAFTA y autor de algunas de las partituras más recordadas del cine épico, fantástico y de aventuras, como las de “El último mohicano” (1992), “Excalibur” (1981) o “Dentro del laberinto” (1986), asistirá a la octava edición de SONAFILM, Festival Internacional de Música de Cine Marina Alta, que se celebrará del 31 de julio al 22 de agosto en las localidades alicantinas de Ondara, Dénia, Calp/Calpe, Teulada Moraira, Beniarbeig, Xàbia/Jávea y Pego, todas ellas situadas en la comarca de la Marina Alta (Comunidad Valenciana).

Jones participará como invitado especial en “La era de los imperios”, el concierto de clausura del certamen, que tendrá lugar el sábado 22 de agosto a las 23:00 horas en la Plaça de Bous d’Ondara, con la Universal Symphony Orchestra bajo la dirección de José Martínez Colomina.

“La era de los imperios” se articulará como un recorrido por distintas formas de épica cinematográfica, desde la antigüedad clásica y el mundo grecorromano hasta el Japón feudal, los viajes oceánicos del siglo XV, la leyenda artúrica y los territorios de frontera de Norteamérica. La primera parte del concierto reunirá músicas de “Ben-Hur”, “Troya”, “El último samurái” y “Gladiator”, con partituras de Miklós Rózsa, James Horner y Hans Zimmer.

La segunda parte ampliará ese viaje con “1492: la conquista del paraíso”, de Vangelis, antes de desembocar en dos obras fundamentales de Trevor Jones: “Excalibur” y “El último mohicano”. De este modo, la presencia del compositor sudafricano adquirirá un valor especialmente relevante dentro del concierto, al conectar directamente el repertorio de la clausura con dos de las bandas sonoras que mejor representan su capacidad para combinar emoción, aventura y espectacularidad sinfónica.

Trevor Jones, una carrera entre la épica, la fantasía y el cine popular

Nacido en Ciudad del Cabo en 1949, Trevor Jones desarrolló muy pronto una vocación ligada a la música para el cine. Tras formarse en Sudáfrica, se trasladó al Reino Unido, donde estudió en instituciones como la Royal Academy of Music, la Universidad de York y la National Film and Television School. Desde esa base académica y técnica fue construyendo una carrera marcada por la versatilidad, la ambición narrativa y una especial atención a la relación entre música e imagen.

Su gran irrupción internacional llegó a comienzos de los años 80 con “Excalibur” (1981), de John Boorman, una obra que ya anticipaba muchos de los rasgos que acabarían definiendo su personalidad como compositor, desde el sentido de la grandeza y la intensidad dramática hasta una poderosa capacidad para dotar de dimensión mítica a las imágenes. Poco después, su trabajo en “Cristal oscuro” (1982) confirmó su afinidad con los universos fantásticos y con una escritura musical capaz de combinar orquesta, texturas singulares y una fuerte carga evocadora.

Esa conexión con la fantasía continuó en “Dentro del laberinto” (1986), dirigida por Jim Henson y protagonizada por David Bowie, donde Jones firmó la partitura instrumental de una de las películas de culto más recordadas de los años 80. A lo largo de esa década, su filmografía se amplió también hacia registros más oscuros y adultos, con títulos como “El corazón del ángel” (1987) o “Arde Mississippi” (1988), que mostraron su habilidad para trabajar la tensión, el misterio y el drama desde enfoques muy distintos.

En 1992 llegó uno de los grandes hitos de su carrera con “El último mohicano”, de Michael Mann, cuya banda sonora, compuesta junto a Randy Edelman, se convirtió en una de las más populares e identificables del cine de aventuras contemporáneo. Su fuerza melódica, su impulso emocional y su capacidad para expresar paisaje, peligro y romanticismo la han convertido en una referencia para varias generaciones de espectadores y aficionados a la música de cine.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Jones ha firmado música para más de 100 producciones de cine y televisión, con títulos como “En el nombre del padre” (1993), “Tocando El Viento” (1996), “Dark City” (1998), “Notting Hill” (1999), o “Desde el infierno” (2001). Su trabajo le ha valido varias nominaciones a los BAFTA y a los Globos de Oro, además del reconocimiento de instituciones internacionales dedicadas a la música cinematográfica, que lo sitúan como una de las figuras esenciales de la composición audiovisual contemporánea.