jueves 16 de julio de 2026 , 08:45h

-121 páginas a color con los juguetes piratas más tronchantes hallados en bazares de todo el mundo.

La veterana web de cine y humor Cinecutre.com, responsable del festival CutreCon de Madrid, ha lanzado el libro "Costreando! La Venganza: Vuelve el hilarante mundo del merchandising pirata oriental", una publicación de tono humorístico que recopila "algunos de los juguetes piratas más tronchantes que pueden encontrarse en bazares", según los responsables.

El tomo, ofrece 121 páginas a todo color donde se recogen todo tipo de subproductos que no respetan la propiedad intelectual de franquicias del entretenimiento tan importantes como "Spider-Man", "Batman", "Las Tortugas Ninja" o "Power Rangers", entre otras muchas.

Se trata de la secuela del exitoso libro "Costreando!", lanzado en el año 2023.

Las características concretas son:

121 páginas a todo color impresas a 4/4 en estucado mate 125 grs.

Cubierta con solapas de 7,5 cm. impresa a 4/0 en estucado mate 300 grs. Plastificada brillo 1 cara.

Encuadernación PUR

Tapa Blanda

Dimensiones: 14,8 cm de ancho por 21 cm de alto (DINA5)

El libro actualmente se vende online a través de la tienda oficial de Cinecutre / Cutrecon: https://cinecutre.bigcartel.com/