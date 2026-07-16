Galicia apoya la difusión del termalismo entre los profesionales de la medicina como fuente de salud

jueves 16 de julio de 2026 , 09:15h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó en el Talaso Atlántico en la inauguración de la VIII edición del Curso de Verano de la Universidad de Santiago de Compostela 'Oncología Integrativa: Cuidar a los supervivientes de cáncer, un nuevo reto asistencia', una iniciativa impulsada en el marco de la Cátedra de Hidroloxía Médica y que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del convenio de colaboración que mantiene con la Universidad de Santiago de Compostela.

Durante su intervención, Xosé Merelles puso en valor el compromiso de Turismo de Galicia con la formación y con la investigación vinculadas al turismo de salud. "Desde Turismo de Galicia seguimos apostando por iniciativas que unen conocimiento, innovación y bienestar. Este curso es un ejemplo de como la colaboración entre instituciones permite avanzar en la atención a las personas supervivientes de cáncer al tiempo que refuerza el posicionamiento de Galicia como un destino de referencia en el ámbito del turismo termal y de la salud", afirmó.

El curso, que se celebra entre los días 13 y 16 de julio, constituye un espacio de encuentro para profesionales sanitarios y sociosanitarios, estudiantes y ciudadanía interesada en la atención integral a las personas afectadas por cáncer, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias alrededor de la recuperación y de la mejora de su calidad de vida. Cuenta con el reconocimiento de interés sanitario de la Consellería de Sanidad y con el aval científico de la Sociedad Española de Hidrología Médica y de la Sociedad Española de Talasoterapia.

La Cátedra de Hidrología Médica, creada en 2009 mediante convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela y la Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia, tiene como finalidad promover la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento en este ámbito, impulsando proyectos como la implantación de la historia clínica electrónica en los balnearios gallegos, la unificación de protocolos terapéuticos o la difusión del Vademécum de las aguas mineromedicinales de Galicia.