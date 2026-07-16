Club Med desvela sus tres destinos dog friendly, para una escapada perfecta con tu perro

jueves 16 de julio de 2026 , 09:45h

Hoy en día, las mascotas han pasado a ser un miembro indispensable de la familia y los hábitos de viaje se transforman a su ritmo. Conscientes de que las vacaciones perfectas se viven con la familia al completo, Club Med adapta su propuesta Todo Incluido, en clave Premium, con tres destinos en el corazón de la naturaleza: Pragelato Sestriere (Italia), Vittel Ermitage (Francia) y Québec Charlevoix (Canadá). La excusa perfecta para celebrar el Día del Perro (21 de julio) viajando con nuestro mejor amigo

Hoy en día, los perros son mucho más que nuestros amigos peludos: son un miembro más de nuestra familia.

En respuesta a esta nueva tendencia de estilo de vida, Club Med ahora ofrece la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones a su gusto, acompañados de su mascota.

En otoño de 2025, Club Med inauguró su primer «destino para perros», dando la bienvenida a los viajeros y sus compañeros de cuatro patas en Club Med Vittel Ermitage.

Este verano, Club Med continúa ampliando su oferta para perros, extendiéndola a Pragelato Sestriere Resort, enclavado en el corazón de los Alpes italianos, y a Charlevoix Resort en Quebec. Así, ahora hay dos nuevos destinos imprescindibles para los viajeros que desean disfrutar de unas vacaciones con su amigo peludo.

Todo Incluido para todos

Desde el momento en que pongan una pata en el suelo, los perros se sentirán como en casa en un Resort Club Med. Y en sus habitaciones, les espera un kit especial de bienvenida para perros.

En Club Med Pragelato Sestriere y Club Med Vittel Ermitage, gracias a la colaboración con French Bandit, una marca francesa de estilo de vida canino, cada perro recibirá una cama, un comedero y un bebedero, colocados sobre una alfombrilla absorbente.

En Club Med Quebec Charlevoix, este kit incluye una cama y un bebedero.

Una nota personalizada completa esta bienvenida, detallando las normas del Resort, los servicios disponibles y las actividades que puede disfrutar con su mascota.

Durante su estancia, los perros pueden explorar las zonas comunes interiores y exteriores del Resort con correa. También tienen acceso a una zona reservada en el restaurante, siempre que vayan en un transportín. Sin embargo, las zonas de bienestar, como la piscina y el gimnasio, no son accesibles para sus amigos de cuatro patas.

Los paseos y actividades al aire libre diseñados para los dueños y sus perros buscan mejorar la estancia de todos en el entorno natural.

El personal de G.O.®, especialmente formado, ofrece una cálida y profesional bienvenida, con procedimientos específicos para garantizar la comodidad, la higiene y la tranquilidad de todos los huéspedes.

Pragelato Sestriere: un entorno natural excepcional

Enclavado en un rincón virgen de la región italiana de Piamonte, Club Med Pragelato Sestriere es la opción perfecta para una aventura al aire libre. Diseñado para recrear la atmósfera de un pequeño pueblo, el complejo cuenta con varios chalets en un entorno espacioso, con aire puro, paisajes alpinos y rutas de senderismo accesibles desde la puerta de su alojamiento. Es una invitación a ponerse las botas de montaña y reconectar con la naturaleza, en pareja o en familia, y ahora también con su perro.

Con paseos a gran altitud y amplios espacios abiertos, Pragelato Sestriere es un destino vacacional ideal para humanos y sus amigos peludos, ofreciendo un lugar para recargar energías en un entorno auténticamente italiano.

Vittel Ermitage: un lugar apartado

Ubicado en un parque de balnearios naturales de 650 hectáreas, Club Med Vittel Ermitage es una mansión Art Déco completamente renovada en 2024. Una estancia aquí es una invitación a desconectar y relajarse.

Bosques centenarios, senderos señalizados, manantiales naturales, prados, claros en el bosque… Es el lugar perfecto para practicar senderismo, desconectar y reconectar con la naturaleza.

Los huéspedes pueden seguir a un guía experto para descubrir la flora y la fauna de los Vosgos en senderos accesibles desde el Resort. Con su estudio de bienestar que ofrece clases de fitness y una sauna y baño de vapor para mimar cuerpo y mente, Vittel tiene todo lo necesario para una estancia activa y rejuvenecedora. Es un destino perfecto para usted y su perro.

Charlevoix, Quebec: un refugio en el bosque con vistas al río San Lorenzo.

Ubicado en un paisaje espectacular entre montañas y río, Club Med Quebec Charlevoix es un paraíso para los amantes de la naturaleza, ideal para unas vacaciones con su perro. A orillas del majestuoso río San Lorenzo, el Resort se encuentra en un entorno natural protegido donde bosques, colinas onduladas y amplios espacios abiertos invitan a ser explorados durante todo el año.

Desde rutas de senderismo con vistas impresionantes hasta paseos por el bosque que parten del Resort y oportunidades para relajarse en plena naturaleza, aquí encontrará todo lo que usted y su perro necesiten. Su estancia, cuidadosamente planificada hasta el último detalle, incluye un kit de bienvenida en la habitación con ropa de cama y otros artículos esenciales para perros, además de recomendaciones de rutas para descubrir y disfrutar al máximo del entorno.

Cuidados de principio a fin

Para garantizar una experiencia de alta calidad y la tranquilidad de todos los huéspedes, la política de Club Med para perros está sujeta a unas sencillas normas: un perro por habitación con un peso máximo de 20 kg y un número limitado de perros alojados en el Resort simultáneamente.

Este servicio está disponible exclusivamente con reserva previa, sujeto a condiciones y disponibilidad. El precio es de 30 € por perro y noche. Se aplican restricciones en función de la raza, de acuerdo con la legislación vigente y solo se permiten perros de carácter sociable.