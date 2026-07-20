Baobab Collection y Gigi Clozeau: un verano entre aromas y joyas

lunes 20 de julio de 2026 , 08:45h

Las nuevas colecciones de ambas firmas convierten la decoración y la joyería en una invitación a disfrutar de un lujo fresco, creativo y profundamente personal

El verano inspira una nueva forma de entender el lujo: más luminoso, más sensorial y conectado con las emociones. Bajo esta premisa, Baobab Collection y Gigi Clozeau presentan sus últimas novedades, una selección de colecciones en las que el diseño, la artesanía y el color se convierten en los grandes protagonistas. Desde fragancias para el hogar que evocan paisajes mediterráneos hasta joyas que capturan el azul del mar, ambas firmas invitan a vivir la temporada a través de los sentidos.

Baobab Collection

Desde su creación, Baobab Collection ha convertido las velas perfumadas y los difusores de fragancia en auténticas piezas de diseño. La firma belga ha sabido combinar la excelencia artesanal con una cuidada estética contemporánea, creando colecciones que no solo perfuman los espacios, sino que también los visten con personalidad y sofisticación.

Cada lanzamiento nace de un viaje creativo inspirado en la naturaleza, el arte, la arquitectura o diferentes culturas del mundo. Sus recipientes de vidrio soplado, elaborados de forma artesanal, y sus exclusivas composiciones olfativas han consolidado a Baobab Collection como una referencia internacional en el universo de la decoración sensorial y el lujo para el hogar.

Baobab Collection amplía su universo creativo con propuestas que reflejan distintas fuentes de inspiración. La colección Arty Flowers apuesta por el arte contemporáneo y el juego de formas y colores para transformar velas y difusores en auténticos objetos de diseño.

La firma también rinde homenaje al Mediterráneo con Provence, una colección que traslada al hogar la esencia de los campos de lavanda, la luz del sur de Francia y los aromas característicos de la región. A ella se suma Paz, una propuesta que invita a crear ambientes serenos y equilibrados a través de fragancias delicadas y diseños de gran sofisticación.

Las novedades continúan con Vony, donde la creatividad artesanal vuelve a cobrar protagonismo mediante composiciones de gran fuerza visual.

Gigi Clozeau

Color, delicadeza y artesanía definen el universo de Gigi Clozeau, la firma francesa de joyería fundada por la diseñadora del mismo nombre. Reconocida por sus inconfundibles cuentas de resina y sus creaciones en oro de 18 quilates, la maison ha construido un estilo propio que combina elegancia, frescura y un espíritu desenfadado, convirtiendo cada joya en un complemento pensado para acompañar el día a día.

Inspiradas en la luz del Mediterráneo y en la belleza de los pequeños detalles, sus colecciones celebran la individualidad a través de piezas ligeras, versátiles y atemporales. Collares, pulseras, pendientes y anillos invitan a jugar con los colores y las combinaciones, reflejando una forma de entender el lujo basada en la autenticidad y la expresión personal.

En el universo de la joyería, Gigi Clozeau presenta Azur, una colección inspirada en el intenso azul del Mediterráneo. Fiel al ADN de la maison francesa, las nuevas creaciones combinan resina de vivos colores, oro de 18 quilates y delicados diamantes para dar forma a collares, pulseras, pendientes y anillos que destacan por su ligereza y versatilidad.

Azur refleja el espíritu del verano a través de tonalidades luminosas que evocan el mar, el cielo y la Costa Azul francesa. Diseñadas para llevarse solas o combinadas entre sí, las piezas mantienen esa elegancia relajada que ha convertido a Gigi Clozeau en una de las firmas de joyería más reconocidas por quienes buscan un lujo discreto y atemporal.

Aunque cada marca expresa su creatividad desde un ámbito diferente, Baobab Collection y Gigi Clozeau comparten una misma filosofía: reivindicar la artesanía, el diseño y la belleza de los pequeños detalles. Fragancias que transforman los espacios y joyas que acompañan el día a día demuestran que el lujo contemporáneo no solo se contempla, sino que también se vive y se disfruta.