Explora Journeys presenta nuevas experiencias en el Mediterráneo a bordo de Explora II

La vida a bordo de EXPLORA II adquiere una dimensión única para la temporada de invierno 2026-2027, trasladando el encanto de los meses de mayor calma del Mediterráneo directamente a la experiencia del viajero. Centrado en el descubrimiento, la reflexión y la renovación, el programa “La Serenidad del Mediterráneo” se inspira en el ritmo más sosegado de la región durante esta época del año, en su luz más suave, sus temperaturas más cálidas y un ritmo pausado; transformando así el tiempo entre destinos en una valiosa oportunidad para el enriquecimiento personal y el descanso, a través de travesías diseñadas para descubrir el Mediterráneo desde una perspectiva más profunda.

"Nuestros viajes de la colección “La Serenidad del Mediterráneo” reflejan cómo desean viajar hoy los huéspedes más exigentes”, afirmó Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Buscan experiencias más conectadas, inmersivas y personales. Cada elemento del viaje ha sido diseñado para reflejar el carácter de los destinos que visitamos, desde la gastronomía de temporada y Ocean Wellness hasta los enriquecedores encuentros culturales."

Gastronomía de temporada y experiencias de la costa a la mesa

Se invita a los huéspedes a descubrir las ricas culturas gastronómicas del Mediterráneo a través de exclusivas experiencias en destino dirigidas por chefs, que conectan los lugares, los ingredientes y la cocina. Estas experiencias celebran la identidad culinaria de la región y acercan a los huéspedes a los productores locales, los mercados y las tradiciones antes de continuar su travesía a bordo.

Cada experiencia “de la costa a la mesa” comienza en tierra firme con una visita guiada al mercado junto a un chef de Explora Journeys, seguida de una clase magistral interactiva en “The Chef's Kitchen” a bordo.

En conjunto, estas experiencias revelan no solo cómo se preparan los platos regionales, sino también las historias, las tradiciones y la artesanía que hay detrás de ellos:

En Palermo, la visita al emblemático “Mercato del Capo” da paso a la elaboración de refinados platos de la costa siciliana, inspirados en los mariscos y productos de temporada más frescos del mercado.

En Marsella, los huéspedes viajan en barco privado al histórico mercado de pescado del Vieux-Port antes de regresar a bordo para degustar una interpretación de la bouillabaisse en “The Chef's Kitchen”, maridada con vinos regionales.

La experiencia en Barcelona explora el mercado de La Boquería para degustar tapas tradicionales con cava o cerveza, seguida de la preparación de una auténtica paella valenciana a bordo, descubriendo los sabores y el espíritu de convivencia que definen la gastronomía española.

Otros descubrimientos culinarios a lo largo de la temporada incluyen experiencias en destino en lugares como Bari y Brindisi, en Apulia, donde los viajeros exploran viñedos, olivares y la gastronomía regional antes de disfrutar de platos elaborados con productos locales en el corazón de la campiña.

Las experiencias “Meet the Winemaker” celebran la famosa cultura vinícola del Mediterráneo mediante visitas exclusivas a reconocidos viñedos y fincas familiares. En Livorno, se da la bienvenida a los huéspedes a Il Palagio, la finca toscana de Sting y Trudie Styler, para realizar recorridos por los viñedos y bodegas, catas guiadas y un almuerzo que muestra los auténticos sabores de la Toscana.

“The Truffle Season” celebra la rica herencia culinaria de Europa y uno de los ingredientes más preciados del continente a través de una experiencia de cortesía, disponible en toda la flota de Explora Journeys durante la cosecha de la trufa mediterránea, de octubre a noviembre.

Cada día, los huéspedes descubrirán una creación diferente con trufa, destacando las trufas del Piamonte en su punto álgido de la temporada, donde cada espacio culinario presenta su propia interpretación, terminada en la mesa con trufa recién rallada y complementada con sublimes maridajes de vinos piamonteses.

Ocean Wellness y “A Path to Inner Discovery (“Un camino hacia el descubrimiento interior”)

Esta temporada de invierno, Ocean Wellness a bordo de EXPLORA II invita a los huéspedes a abrazar el compás reparador del Mediterráneo a través del movimiento, la respiración, la meditación y las experiencias guiadas por el sonido inspiradas por el poder regenerados del mar. Todas las experiencias están incluidas como parte de la tarifa del viaje.

En el corazón de la temporada se encuentra “A Path to Inner Discovery”, un programa gratuito de Ocean Wellness de 12 días disponible para todos los huéspedes en el viaje de Barcelona a Lisboa del 11 al 23 de febrero de 2027. Con la belleza pausada del invierno mediterráneo como escenario, el programa explora la conexión entre el cuerpo, la mente y la conciencia a través del yoga, la escritura reflexiva (journaling), los mantras y el pranayama; actividades que se complementan con sesiones al amanecer, al atardecer y bajo la luz de la luna. Los baños de gong y la meditación con música electrónica crean momentos adicionales de quietud y renovación.

Los talleres, dirigidos por expertos, abarcan neurociencia, bienestar holístico, nutrición, astrología y movimiento natural. La psicóloga y neurocientífica Dra. Helena Boschi, la experta en bienestar holístico Carlie Barlow, la especialista en astrología y conciencia emocional Belinda Matwali, la experta en nutrición Kate Cook y el entrenador de movimiento Shane Benzie aportan perspectivas únicas que fomentan un mayor autoconocimiento, resiliencia y un bienestar duradero.

Luminarias inspiradoras y enriquecimiento cultural

Un programa con ponentes, artistas y expertos de prestigio internacional amplía las experiencias en destino más allá de la costa. A través de conversaciones íntimas, actuaciones y sesiones interactivas, se invita a los huéspedes a explorar la neurociencia, la conexión humana, el movimiento natural, el bienestar y la música clásica.

Zelda La Grange, quien trabajó casi dos décadas como asistente personal de Nelson Mandela, compartirá reflexiones profundamente personales sobre el coraje, la reconciliación, la humildad y el poder perdurable de la conexión humana, ofreciendo a los huéspedes una perspectiva excepcional, marcada por su cercanía a una de las figuras mundiales más respetadas de la historia.

El aclamado pianista internacional Maxim Lando ofrecerá actuaciones íntimas que celebran la belleza atemporal de la música clásica con absoluta elegancia.

Como complemento al programa Ocean Wellness, la psicóloga y neurocientífica Dra. Helena Boschi explorará la relación entre el cerebro, el comportamiento y la resiliencia, mientras que Shane Benzie revelará la ciencia del movimiento natural, la postura y la fluidez, demostrando cómo una mayor conciencia física puede favorecer el equilibrio, la vitalidad y el bienestar general.

A lo largo de la temporada de “La Serenidad del Mediterráneo”, cada aspecto de la vida a bordo está moldeado por el espíritu del Mediterráneo. Desde la gastronomía regional y las conversaciones inspiradoras hasta las transformadoras experiencias de Ocean Wellness, EXPLORA II es un hotel flotante cuya dirección es el océano, invitando a los huéspedes a abrazar el inconfundible Ocean State of Mind de Explora Journeys y a imaginar una vida de viajes por mar marcada por una forma natural de entender el lujo y un servicio intuitivo impecable.