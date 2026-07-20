Finalistas provisionales de las Audiciones 2026 del Ballet Español de la Comunidad de Madrid

lunes 20 de julio de 2026 , 08:15h

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid ha publicado el listado provisional de finalistas de las Audiciones 2026 para la incorporación de nuevos integrantes a la compañía durante la temporada 2026/2027. Las personas participantes ya pueden consultar los resultados provisionales en la página web oficial del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, donde también se informa de los plazos previstos para la presentación de alegaciones y de las siguientes fases del proceso selectivo.

Las audiciones han concluido con la participación de 170 aspirantes, de los que 113 optaban a las plazas del elenco principal y 53 a las plazas de meritorios, una elevada participación que pone de manifiesto el interés que despierta el proyecto entre los profesionales y jóvenes talentos de la danza española.

La convocatoria contempla la incorporación de tres bailarinas o bailaoras y cuatro bailarines o bailaores al elenco principal, además de dos bailarinas meritorias y dos bailarines meritorios, con el objetivo de seguir fortaleciendo una compañía que afronta su segunda temporada consolidando un proyecto artístico comprometido con la excelencia, la preservación del patrimonio coreográfico español y la creación contemporánea.

Las pruebas se han desarrollado con normalidad a lo largo de varias jornadas en las instalaciones de los Teatros del Canal, donde las personas aspirantes han demostrado un alto nivel artístico y técnico en las diferentes disciplinas que integran la danza española. La elevada calidad de las candidaturas presentadas ha vuelto a poner de relieve el excelente momento que vive esta disciplina y el interés que suscita formar parte de una compañía pública dedicada a su difusión y desarrollo.

El proceso de selección ha sido evaluado por un jurado integrado por Mónica Fernández, directora artística del Ballet Español de la Comunidad de Madrid; Ruperto Merino, director de los Teatros del Canal y director de gestión del Ballet; Miguel Ángel Corbacho, profesional externo de reconocido prestigio; y Fernando Valero Giménez, gerente del Ballet. El jurado ha velado por que las pruebas se desarrollaran conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia recogidos en las bases de la convocatoria.

Con esta segunda convocatoria de audiciones, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid continúa consolidándose como uno de los grandes proyectos institucionales dedicados a la danza española, impulsando el talento, favoreciendo el relevo generacional y contribuyendo a la proyección nacional e internacional de este patrimonio artístico.