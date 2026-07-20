Alzando el vuelo las cometas de Cijin

lunes 20 de julio de 2026 , 10:00h

El Festival de Cometas de Cijin 2026 volverá a llenar de color el cielo de la ciudad taiwanesa de Kaohsiung durante dos fines de semana consecutivos: los días 25 y 26 de julio, y 1 y 2 de agosto. El evento, que se celebra en la playa de Cijin, se ha consolidado como una de las grandes citas del verano en el sur de Taiwán, combinando espectáculos aéreos, actividades familiares y propuestas de ocio junto al mar.

La gran novedad de esta edición será el estreno en Taiwán de dos cometas gigantes con forma de ballena, de 35 metros de longitud, que compartirán protagonismo con otras cometas inspiradas en la fauna marina. Además de las exhibiciones diurnas, el festival ofrecerá vuelos nocturnos de cometas iluminadas, espectáculos de danza con fuego y actuaciones musicales para animar las veladas frente al mar.

El programa también incluirá nueve atracciones acuáticas inflables, pensadas especialmente para el público infantil y las familias que visiten la playa durante el evento. A ello se sumarán actividades interactivas, espectáculos para niños y zonas de entretenimiento que convertirán el recinto en un completo parque de ocio estival.

El Ayuntamiento de Kaohsiung aprovechará la celebración para promocionar el turismo en la isla de Cijin y sus alrededores, con iniciativas que invitan a los visitantes a descubrir sus playas, pasear por el paseo marítimo, degustar la gastronomía local y recorrer el puerto mediante el servicio de ferris. Además, varios comercios y establecimientos de la zona ofrecerán promociones especiales durante los días del festival para fomentar las estancias de fin de semana.