Iberia estrena su conexión directa con Tivat, la puerta de entrada a Montenegro

lunes 20 de julio de 2026 , 09:45h

El primer vuelo de Iberia con destino Tivat despegará mañana, sábado 18 de julio, del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La nueva ruta conectará por primera vez Madrid con esta ciudad costera de Montenegro, uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento del Adriático, hasta el próximo 15 de septiembre.

Iberia operará esta nueva ruta los martes y sábados con aviones Airbus A320, ofreciendo más de 6.300 plazas durante los dos meses de operación.

Con esta nueva ruta, Iberia incorpora Montenegro a su red de destinos y amplía las opciones de viaje entre España y la costa adriática durante la temporada de verano. Además, los clientes que viajen desde Tivat podrán conectar, a través del hub de Madrid, con la amplia red de destinos de Iberia.

La incorporación de Tivat forma parte del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta con la que Iberia está impulsando su crecimiento. Gracias a una inversión de 6.000 millones de euros, la compañía ampliará su red de destinos, modernizará y aumentará su flota y continuará mejorando la experiencia de cliente durante los próximos años.

"Nuestro objetivo es seguir ofreciendo a nuestros clientes una red cada vez más atractiva y diversa. La incorporación de Tivat responde al creciente interés de los viajeros por descubrir nuevos destinos en el Adriático y refuerza nuestra oferta estacional de verano. Al mismo tiempo, esta nueva ruta permitirá conectar Montenegro con la amplia red internacional de Iberia a través de Madrid", señala Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Un nuevo destino en el Adriático

Situada en la bahía de Kotor, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Tivat se ha consolidado como uno de los destinos turísticos con mayor proyección del Adriático. La ciudad combina un entorno natural privilegiado con una moderna infraestructura turística, encabezada por Porto Montenegro, uno de los puertos deportivos más exclusivos del Mediterráneo.

Además de sus playas y su oferta gastronómica y de ocio, Tivat es el punto de partida ideal para descubrir enclaves históricos como Kotor, Perast o Budva, así como algunos de los paisajes más espectaculares de la costa montenegrina.