Los impulsores del açaí en España prevén facturar 3 millones de euros en 2027

lunes 20 de julio de 2026 , 08:00h

Lo que comenzó hace más de quince años como la apuesta de dos emprendedores brasileños por un producto prácticamente desconocido en España se ha convertido hoy en uno de los principales negocios especializados en açaí del país.

Fundada por André Pedroso y Pedro Artur, Casa do Açaí prevé cerrar 2026 con una facturación cercana a los 2 millones de euros y alcanzar los 3 millones en 2027, impulsada por el crecimiento de la alimentación saludable y del canal horeca.

La compañía nació con una inversión inicial de apenas 20.000 euros en una época en la que el açaí era prácticamente desconocido fuera de la comunidad brasileña. Hoy cuenta con más de 400 clientes activos, incorpora unos 80 nuevos clientes al año y distribuye alrededor de 200 toneladas anuales a restaurantes, cafeterías, hoteles, gimnasios y otros operadores de restauración en toda España.

Creadores de la tendencia

“Cuando empezamos, prácticamente nadie sabía qué era el açaí. Tuvimos que hacer un auténtico trabajo de hormiga para dar a conocer el producto y sus posibilidades gastronómicas”, explica André Pedroso, cofundador de la compañía.

Mucho antes del auge de los brunchs saludables y los superalimentos, Casa do Açaí ya trabajaba para desarrollar una categoría que hoy forma parte de la oferta habitual de cientos de establecimientos.

“La clave de nuestro crecimiento ha sido creer en el producto mucho antes de que se pusiera de moda. Apostamos por la calidad, la autenticidad amazónica y una distribución eficiente mientras el mercado evolucionaba hacia opciones más saludables. No seguimos una tendencia; llevamos años ayudando a crearla”, señala Pedroso.

Desde sus centros operativos de Barcelona y Madrid, la empresa importa directamente pulpa de açaí desde la Amazonía brasileña y gestiona la distribución para clientes de toda España y de muas ciudades de Europa, consolidándose como uno de los principales proveedores especializados del sector.

El crecimiento de la compañía ha estado impulsado también por la combinación de los perfiles de sus fundadores. Mientras Pedroso aportó el conocimiento del producto y sus orígenes amazónicos, Pedro Artur incorporó experiencia en estrategia empresarial, análisis financiero y desarrollo de negocio internacional. Graduado MBA por ESADE Business School, lidera actualmente la estrategia de crecimiento de la empresa.

“El crecimiento de Casa do Açaí responde a una combinación de visión a largo plazo, especialización y capacidad de adaptación. Hemos evolucionado junto con el mercado manteniendo siempre el foco en la calidad y en el servicio al cliente”, afirma Artur.

Según la compañía, la creciente demanda de alimentos naturales, funcionales y nutritivos seguirá impulsando el crecimiento del sector durante los próximos años.

“El açaí combina salud, sabor y versatilidad. Creemos que seguirá creciendo especialmente en los ámbitos del desayuno, el deporte y el bienestar, consolidándose como una opción habitual más allá de cualquier moda pasajera”, concluye Artur.

Con una previsión de crecimiento superior al 50% y el objetivo de alcanzar los 3 millones de euros de facturación en 2027, Casa do Açaí afronta una nueva etapa marcada por la expansión comercial y la consolidación de su liderazgo en el mercado español.