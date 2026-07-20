Madrid lanza un programa de rutas guiadas y el mapa cultural ilustrado Nuevas comedias madrileñas

lunes 20 de julio de 2026 , 09:30h

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado la tercera edición de ‘Madrid en la pantalla’, el programa de rutas guiadas de verano de Madrid Film Office, y el mapa cultural ilustrado ‘Nuevas comedias madrileñas’, un novedoso recurso para conocer la capital a través de algunas de las series más exitosas.

Estas dos iniciativas se enmarcan en la estrategia de la oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid de fomentar el turismo de pantalla y divulgar el patrimonio audiovisual de la ciudad, ampliando la oferta de actividades culturales y experiencias turísticas que ofrece Madrid. Maíllo ha destacado que “el programa de visitas guiadas y el mapa invitan a descubrir Madrid a través de su legado audiovisual, conectando cultura, historia y turismo con las producciones cinematográficas y televisivas rodadas en la ciudad”. Asimismo, ha subrayado que estas acciones “contribuyen a ampliar la oferta cultural y turística de la ciudad durante el periodo estival para madrileños y visitantes”.

Siete rutas guiadas sobre el patrimonio audiovisual de Madrid

‘Madrid en la pantalla’ ofrecerá este verano siete paseos guiados con los que explorar la ciudad a través del cine y las series. Cada sábado y domingo, entre el 18 de julio y el 20 de septiembre, podrá disfrutarse de un itinerario inspirado en las publicaciones de turismo de pantalla de Madrid Film Office, en el que rememorar escenas icónicas, conocer anécdotas de rodajes y aprender curiosidades sobre la historia de Madrid y sus estrellas cinematográficas.

El programa comenzará el 18 de julio con la ruta ‘Nuevas comedias madrileñas’, inspirada en el nuevo mapa cultural ilustrado. Un recorrido por algunos de los escenarios más representativos de series cómicas contemporáneas como Poquita fe, Paquita Salas, Machos Alfa o Valeria. La ruta se repetirá los días 9, 15 y 30 de agosto y el 20 de septiembre. Las series seguirán siendo protagonistas con el paseo ‘Madrid, capital de las series’, en el que se recorrerá la ciudad con la mirada puesta en títulos como La casa de papel, Élite, Las chicas del cable, El Ministerio del Tiempo, Antidisturbios, 30 monedas o Veneno (22 y 29 de agosto y 5 de septiembre).

Otra de las propuestas es ‘El Madrid de Concha Velasco’ (19 de julio, 8 de agosto y 6 de septiembre), un recorrido sobre la vida y obra de una de las actrices más queridas del cine español, protagonista de películas tan icónicas como Las chicas de la Cruz Roja (1958) o Tormento (1974). Los seguidores del cine de Pedro Almodóvar podrán explorar la ciudad a través de sus películas con el paseo ‘El Madrid de Pedro Almodóvar’ (25 de julio, 2 de agosto y 12 de septiembre).

El programa también incluye la ruta ‘El Paisaje de la Luz en la pantalla’ (26 de julio y 23 de agosto). Un itinerario por los monumentos, edificios y espacios singulares de este paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial en 2021, a través de títulos como Manolo, guardia urbano (1956), El pisito (1959), El fabuloso mundo del circo (1964) o El día de la bestia (1995).

‘Madrid en la pantalla’ muestra, además, la conexión del audiovisual con diferentes distritos de la ciudad mediante dos recorridos. El primero, ‘Chamberí, plató de cine’ (1 de agosto y 13 de septiembre), invita a sumergirse en un entorno retratado en numerosas producciones como símbolo de la vida cotidiana de la ciudad. El segundo, ‘Tetuán, un distrito de cine’ (16 de agosto y 19 de septiembre), recorrerá los escenarios de producciones tan icónicas del cine español como Mi tío Jacinto (1956); El Lute, camina o revienta (1987), Abre los ojos (1997) y Volver (2006). Ambos distritos comparten una historia común como grandes ejes de la exhibición cinematográfica.

Con este variado programa, el Ayuntamiento amplía la mirada sobre la capital y sus vínculos con el audiovisual. Las visitas guiadas están realizadas por la asociación Carpetania Madrid y son de carácter gratuito, previa retirada de entrada. Toda la información está disponible en la página web de Madrid Film Office.

Recorrido visual por la nueva comedia madrileña

La llamada nueva comedia madrileña de los años 70 y 80 convirtió a Madrid en protagonista de historias cotidianas, cercanas y reconocibles, pobladas por personajes que buscaban abrirse camino entre los cambios de una ciudad en transformación. Décadas después, series como Poquita fe, Paquita Salas, Machos Alfa, Valeria o Su Majestad recogen ese testigo y lo actualizan para retratar, desde el humor, la vida en una capital diversa, abierta y en constante movimiento. A estas, se suman Furia, Arde Madrid y El Ministerio del Tiempo.

Todas ellas están presentes en el mapa cultural ilustrado ‘Nuevas comedias madrileñas’, con el que el Ayuntamiento de Madrid rinde homenaje a una tradición todavía boyante en nuestro audiovisual. El proyecto cuenta con el apoyo del Foro por Madrid, a través de la Oficina de Proyectos Estratégicos y Participación Empresarial del Área de Economía, Innovación y Hacienda.

La guía se presenta como un recorrido visual en español por 21 localizaciones icónicas de algunas de las series más queridas del panorama actual. La publicación, redactada por el escritor Pedro Sánchez Castrejón e ilustrada por Van Saiyan en estilo cómic retro, contiene referencias a bares como Válgame Dios y el Museo Chicote o al restaurante La Carmencita, donde se reúnen los protagonistas de Machos Alfa para deconstruirse. El Palacio de la Duquesa de Sueca, sede durante años del Ministerio del Tiempo, y el de los condes de Paredes de Nava, donde trabaja como guarda de seguridad el protagonista de Poquita fe, se encuentran entre los enclaves históricos representados. Y no faltan hitos turísticos como la Cuesta de Moyano o el Faro de Moncloa, donde la protagonista de Su Majestad tiene una cita con un príncipe al que enseña Madrid.

Este recurso permite conocer mejor la ciudad y descubrir cómo Madrid sigue siendo un gran plató para la comedia contemporánea. El mapa cultural ilustrado ‘Nuevas comedias madrileñas’ se distribuye en bibliotecas, puntos de información turística y centros culturales. También está disponible en formato digital en la web de Madrid Destino, en el portal oficial de turismo de la capital, esMADRID.com, y en la web de Madrid Film Office.