Los zapatos Oxford y Bluchers se reinventan con el brillo del charol

Los zapatos Oxford y Bluchers regresan con fuerza esta temporada otoño-invierno 2026-2027 convertidos en dos de los grandes protagonistas del armario. Atemporales, versátiles y elegantes, estos clásicos de inspiración masculina se reinventan con nuevos materiales y acabados que combinan sofisticación, comodidad y un marcado carácter contemporáneo.

La gran apuesta de la temporada es el charol, que se impone como el material estrella para aportar brillo, personalidad y un aire refinado a estos icónicos modelos de cordones. La nueva colección de Pitillos conserva la estructura impecable que ha convertido a los Oxford y Bluchers en un básico imprescindible, pero incorpora un diseño renovado gracias a la combinación del charol con la suavidad de la napa.

El resultado son propuestas que juegan con las texturas y los contrastes cromáticos, alternando acabados brillantes y mates, además de originales combinaciones de color que aportan un toque actual sin renunciar a la esencia clásica del calzado.

Disponibles tanto en versiones planas como de tacón, estos diseños se adaptan a diferentes estilos y ocasiones, convirtiéndose en el aliado perfecto para completar desde un look de inspiración preppy hasta propuestas más urbanas o sofisticadas. Un equilibrio entre tradición e innovación que confirma a los Oxford y Bluchers como una de las tendencias imprescindibles para afrontar el invierno con estilo y confort.