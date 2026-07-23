Cantê, la firma portuguesa de baño que marca tendencia este verano

La marca lusa presenta La Costa, su colección para el verano 2026, mientras celebra una pop-up en Madrid y suma una colección cápsula diseñada junto a la influencer Carlota Weber.

Cantê, la firma portuguesa de baño que conquista a las influencers

Hay marcas capaces de capturar el espíritu del verano más allá de una temporada. Es el caso de Cantê, la firma portuguesa de baño que, desde hace más de una década, ha convertido el sol, el mar y la libertad de la costa atlántica en el eje de su identidad. Su lema, "Siempre es verano en algún lugar", resume una filosofía que se traduce en colecciones donde el color, los estampados y la comodidad ocupan un lugar protagonista.

Para este verano 2026, la firma presenta La Costa, una colección inspirada en la vida junto al mar y diseñada para acompañar tanto jornadas de playa como escapadas estivales. Bikinis, bañadores y prendas textiles conviven con una línea de complementos que apuesta por la versatilidad sin renunciar a una estética fresca y contemporánea.

Su propuesta ha despertado el interés de algunas de las creadoras de contenido más seguidas del panorama nacional, entre ellas Natichu, Carla Di Pinto, María José G. de Jaime, Carlota Rovira, Lucía de Luis, Anais Domenech o Silvia Muñoz, que han incorporado los diseños de la firma a sus estilismos de verano.

A ellas se suma Carlota Weber, apasionada del surf y embajadora del estilo relajado que define a Cantê, quien ha colaborado con la marca en una colección cápsula inspirada en la cultura surfera y el estilo de vida ligado al océano.

Detrás de Cantê están Mariana Delgado y Rita Soares, dos amigas que transformaron su pasión por el mar, los viajes y los días de playa en una firma nacida en Portugal en 2011. Más adelante se incorporó Francisca Pereira, consolidando un proyecto que hoy ha cruzado fronteras gracias a una propuesta que combina tejidos de calidad, patronajes cuidados y estampados llenos de personalidad.

Mientras el verano alcanza su punto álgido, la firma acerca su universo al público español con una pop-up store instalada en Paris/64 Store, en Madrid, abierta hasta el 26 de julio. Una oportunidad para descubrir de cerca una marca que ha convertido el espíritu del verano en su mejor seña de identidad.