TIS2026 y AVASA renuevan su alianza para fortalecer la competitividad de las agencias de viajes

miércoles 05 de agosto de 2026 , 08:45h

La séptima edición de TIS - Tourism Innovation Summit acogerá el Foro de Agencias de Viajes y Distribución, que analizará cómo la IA, la especialización y la innovación están transformando la distribución turística

TIS – Tourism Innovation Summit y AVASA Travel Group han renovado su alianza estratégica para seguir reforzando el papel de las agencias de viajes en la transformación digital del turismo e impulsar su competitividad en un mercado cada vez más exigente. Esta estrecha colaboración se materializará en la sexta edición de TIS, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Sevilla.

Esta alianza se produce en una etapa de profunda evolución para las agencias de viajes, condicionada por la automatización, la expansión de las plataformas tecnológicas y la digitalización de toda la actividad turística. Para los negocios con modelos más tradicionales, avanzar en este proceso representa un desafío inmediato, pero también una oportunidad para modernizar sus operaciones, mejorar la relación con el cliente y reforzar su posición en el mercado. Como parte de esta apuesta, la gran cita de la innovación turística acogerá el Foro de Agencias de Viajes y Distribución, que reunirá a las principales redes de agencias de viajes, grupos de gestión, asociaciones sectoriales, OTAs y compañías nacionales e internacionales para examinar cómo la tecnología, la especialización y los nuevos modelos de venta están cambiando el negocio.

Con más de 170 agencias asociadas y una trayectoria de 45 años, AVASA Travel Group, uno de los principales grupos empresariales del sector de los viajes en España, refuerza su compromiso estratégico con el impulso del sector junto a TIS. Además, su participación contribuirá a avanzar hacia un modelo de agencias de viajes más competitivo, digitalizado y preparado para responder a las nuevas expectativas de los viajeros.

“Renovar nuestra colaboración con TIS un año más es una excelente noticia para todas las agencias que forman parte de AVASA”, asegura Carlos López Bahillo, director general de AVASA Travel Group.

Participar en un foro de referencia como este les ayudará a reforzar su competitividad, pues es una plataforma única para analizar los grandes retos de la industria y encontrar soluciones innovadoras para seguir evolucionando en un mercado cada vez más exigente. Nuestras agencias también se benefician de poder crear nuevas conexiones y fortalecer relaciones con los principales autores de la industria”.

“Las agencias de viajes desempeñan un papel esencial en la evolución del turismo y deben contar con las herramientas, el conocimiento y los espacios de colaboración necesarios para avanzar en su transformación. La renovación de nuestra alianza con AVASA nos permitirá acercarles las últimas soluciones tecnológicas, compartir experiencias y abordar los retos que están redefiniendo su actividad, desde la automatización y la inteligencia artificial hasta la personalización del servicio. Queremos contribuir a que las agencias sean más competitivas, eficientes y capaces de responder a las nuevas expectativas de los viajeros”, afirma Silvia Avilés, Directora de TIS.

Tours tecnológicos para agencias de viajes

En el marco de TIS206 también se llevarán a cabo varios tours tecnológicos, un recorrido guiado por el showroom de TIS en el que directivos y profesionales del sector de las agencias de viajes podrán descubrir las soluciones más disruptivas y sus aplicaciones reales en sus negocios. Bajo el lema ‘The new generation of travel & hotel tech’, el evento reunirá a más de 8.000 profesionales, 200 firmas expositoras y más de 400 expertos internacionales para analizar cómo la inteligencia artificial está transformando los modelos de negocio turísticos, la distribución, la experiencia del viajero, la gestión hotelera, el empleo y los procesos de toma de decisiones. De esta forma, la nueva edición de TIS pondrá el foco en la evolución de la IA desde una fase inicial de experimentación hacia aplicaciones capaces de generar un impacto real y medible en la cuenta de resultados.