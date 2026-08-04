El efecto Mundial de Fútbol en la demanda de Cabo Verde: Las reservas aéreas crecen un 50%

martes 04 de agosto de 2026 , 10:30h

¿Puede un partido de fútbol dar a un destino turístico la visibilidad suficiente como para influir de forma directa en las reservas aéreas? Cabo Verde experimentó este efecto: como apunta el análisis de The Data Appeal Company, durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA disputados por la selección de este país, las reservas de vuelos al archipiélago aumentaron con respecto al año anterior, tanto para la temporada de invierno como para la de verano.

Cabía esperar que el torneo de la FIFA incrementase la visibilidad de los destinos de las selecciones participantes, aunque lo que no se esperaba era que esta visibilidad se tradujera en reservas concretas e inmediatas.

Esto es lo que muestran los datos de Data Appeal Mabrian, la solución de inteligencia turística de la compañía: durante los tres partidos de la fase de grupos de Cabo Verde en junio, las reservas de vuelos al destino aumentaron significativamente con respecto al mismo período del año anterior.

Este efecto se observa tanto en las reservas para volar en otoño-invierno, la temporada alta del destino, y de forma aún más marcada, para viajar en verano, un período con menor demanda y que ha experimentado un aumento de las reservas de vuelos del 50,3% respecto al año anterior.

Estos resultados subrayan el valor estratégico que generó el Mundial de Fútbol para la gestión sostenible de los flujos turísticos del destino.

Cabo Verde: el debut que conquistó al público mundial

La historia de Cabo Verde en la Copa Mundial 2026 atrajo la atención y el cariño de los medios de comunicación internacionales desde el principio. Con una población de 527.000 habitantes, es el país menos poblado en haber alcanzado la fase eliminatoria de una Copa Mundial.

Los “Tiburones Azules” llegaron al torneo en el puesto 67 del ranking FIFA, pero superaron la fase de grupos invictos, empatando con España, Uruguay y Arabia Saudita. Luego, pusieron contra las cuerdas a la Argentina de Lionel Messi, cayendo eliminada en la prórroga por 3-2.

Durante tres semanas, el coraje, la determinación y los resultados de los 26 jugadores caboverdianos pusieron el foco en el archipiélago, lo que tuvo un efecto inmediato y tangible en el turismo del destino.

El efecto del Mundial: las reservas de vuelos para el verano de 2026 aumentan más del 50%

Para determinar si la participación de Cabo Verde en el Mundial tuvo un impacto real en el turismo del país, analizamos la tendencia de las reservas de vuelos a través del GDS (Sistema de Distribución Global), las reservas indirectas realizadas a través de agencias de viajes y las agencias de viajes online (OTA).

Todo el análisis se realizó utilizando la plataforma de inteligencia turística Data Appeal Mabrian. Los resultados llaman la atención: el crecimiento sostenido en el volumen de reservas de vuelos, tanto a corto como a largo plazo, con picos claros en torno a los partidos de Cabo Verde, demuestra que la cobertura mediática de los juegos se tradujo en una mayor demanda turística.

Este impulso en la demanda se produjo no solo para viajar en otoño-invierno, la temporada alta del destino, también y muy especialmente para viajar en verano, el período que suele atraer flujos de visitantes más moderados y que registró el mayor aumento en las reservas de vuelos.

Según un análisis de datos oficiales de 2025 del Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE), la ocupación hotelera es históricamente mayor entre octubre y diciembre (32,1%) y entre enero y marzo (26,1%).

Esto significa que la visibilidad generada por el Mundial está contribuyendo también a distribuir los flujos turísticos en este destino, de manera más uniforme, a corto y mediano plazo.

Así influyó el Mundial de Fútbol de la FIFA en la demanda de verano 2026:

Aumento general de las reservas: Las reservas aéreas a Cabo Verde a través de GDS para viajar entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026, realizadas durante la fase de grupos del Mundial, aumentaron un +50,3% interanual.

Respecto al pasado año, las reservas aéreas diarias se multiplicaron, en algunos días hasta por seis: Para el primer partido, contra España, las reservas aumentaron un +2148% interanual; el partido contra Uruguay marcó el máximo: un +524,3%. Pocos días después del partido contra Arabia Saudita, la tendencia se repitió, con un aumento del +508,9% respecto al mismo día del año anterior.

Así influyó el Mundial de Fútbol de la FIFA en la demanda de verano 2026:

Aumento general de las reservas: Las reservas aéreas a Cabo Verde a través de GDS para viajar entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2026, realizadas durante la fase de grupos del Mundial, aumentaron un +50,3% interanual.

Respecto al pasado año, las reservas aéreas diarias se multiplicaron, en algunos días hasta por seis: Para el primer partido, contra España, las reservas aumentaron un +2148% interanual; el partido contra Uruguay marcó el máximo: un +524,3%. Pocos días después del partido contra Arabia Saudita, la tendencia se repitió, con un aumento del +508,9% respecto al mismo día del año anterior.

Crecen tanto los mercados de corta como de larga distancia: el aumento de las reservas de verano no solo afectó a los mercados más consolidados de Cabo Verde, Portugal (+70,8%) y Estados Unidos (+50,0%), sino también a Senegal (+163,7%), Nigeria (+433,3%) y Marruecos (+200%), lo que demuestra que la visibilidad generada por el Mundial tuvo un amplio alcance, tanto en vuelos de corta como de larga distancia.

La tendencia alcista en reservas se extiende al invierno

Los datos también indican que las tendencias de reserva para las vacaciones de verano también aplican al otoño-invierno:

Aumentan las reservas para otoño e invierno: las reservas aéreas a Cabo Verde realizadas a través de GDS durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para viajar entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, crecieron un +14,4% interanual.

Las reservas de vuelos alcanzan su punto máximo en torno a los partidos: +219,7% interanual para el partido contra España, +146,7% para el partido contra Uruguay y +220,5% dos días después del partido contra Arabia Saudita.

Crecen los mercados europeos: durante el invierno, el mayor crecimiento interanual de reservas se registra en algunos de los principales mercados europeos de Cabo Verde: Austria (+74,1%), Suiza (+65,2%), España (+30,8%), Francia (+26,3%) y Portugal (+10,9%). Switzerland (+65.2%), Spain (+30.8%), France (+26.3%) y Portugal (+10.9%)