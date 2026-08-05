Los festivales de verano extreman la seguridad ante el riesgo de sabotajes durante el montaje

miércoles 05 de agosto de 2026 , 08:00h

España se encuentra en pleno pico de la temporada de festivales de música y grandes eventos deportivos, que concentra cada verano miles de metros cuadrados de infraestructura temporal: escenarios, pantallas LED, sistemas de sonido y cableado que permanecen desplegados durante días antes de que el público acceda al recinto. Según la Asociación de Promotores Musicales (APM), solo en 2025, la industria de la música en vivo facturó 807,2 millones de euros.

Es precisamente en esa fase previa, la del montaje y desmontaje, donde se concentran los mayores riesgos patrimoniales y operativos. “El entorno de los recintos cambia prácticamente cada hora durante el montaje: hoy hay una zona despejada y mañana un escenario a medio construir. Durante el mismo conviven decenas de proveedores, el material está a la intemperie y la vigilancia definitiva del evento todavía no está desplegada, y a pesar de concentrar la mayor vulnerabilidad, es la etapa que menos atención recibe”, explica Ignacio González, director general de BauWatch, compañía especializada en videovigilancia.

Por ello, Desde BauWatch analizan por qué las soluciones autónomas e inteligentes ganan peso en la protección de grandes eventos: permiten cubrir el recinto durante todas sus fases (montaje, celebración y desmontaje) sin depender de la presencia física continua de vigilantes.

El punto ciego antes del espectáculo

Días o incluso semanas antes de que se abran las puertas, el recinto ya está lleno de material de valor, como cableado, pantallas LED, equipos de sonido o generadores. Además, en paralelo, se suma el tránsito de decenas de empresas distintas (de escenario, de iluminación, de catering, de estructuras) y es difícil controlar integralmente el acceso. Basta un robo de cableado de cobre o un corte deliberado en el momento equivocado para retrasar el montaje y, en los casos más graves, para poner en riesgo la fecha del evento.

El factor nocturno en espacios abiertos

A diferencia de una instalación industrial, los recintos de festividades tradicionales, ferias o macroeventos suelen ubicarse en la vía pública o en explanadas de gran extensión. Una vez que cesa la actividad de los operarios por la noche, estas zonas se convierten en entornos oscuros de alta vulnerabilidad. El vandalismo oportunista, el graffiti o las intrusiones imprudentes representan un riesgo de responsabilidad civil crítico para los organizadores y ayuntamientos.

La ineficacia de la vigilancia estática tradicional

Cubrir perímetros temporales de miles de metros cuadrados exclusivamente con vigilantes físicos resulta ineficiente y económicamente inviable durante las semanas de preparación. Los vigilantes carecen de una perspectiva global en entornos oscuros o con obstáculos físicos como escenarios a medio construir. Es aquí donde la tecnología perimetral móvil cubre el hueco, actuando como multiplicador de fuerza que alerta únicamente ante amenazas reales.

Despliegue inmediato, sin obra ni instalación previa

Las torres de videovigilancia de BauWatch se despliegan sin necesidad de preinstalaciones o conexiones fijas, lo que permite activarlas en cuestión de horas al inicio del montaje y retirarlas al finalizar el evento. Su software basado en Inteligencia Artificial analiza el comportamiento en la escena para descartar movimientos ambientales (como el viento o el tráfico cercano) y priorizar las amenazas reales, incluso con poca luminosidad. Cuando se detecta una intrusión, el sistema conecta con un centro de control certificado que puede verificar la alarma y coordinar la intervención, un servicio reservado a empresas habilitadas conforme a la Ley de Seguridad Privada.

La compañía, que ya protege proyectos de construcción, energías renovables e infraestructuras críticas en 11 países europeos, extiende así su modelo de seguridad a un sector, el de los grandes eventos, donde la ventana de vulnerabilidad previa al espectáculo empieza a recibir la misma atención que la seguridad del propio día del evento.